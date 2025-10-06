W skrócie Taksówkarze planują ogólnopolski protest 16 października, domagając się zmian w przepisach dotyczących przewozu osób.

Główne postulaty dotyczą poprawy bezpieczeństwa, wprowadzenia egzaminów i obowiązku znajomości języka polskiego dla kierowców.

Protest może spowodować utrudnienia w ruchu w największych miastach Polski.

W czwartek 16 października odbędzie się ogólnopolski strajk taksówkarzy, który zaplanowano w kilku miejscach w Warszawie oraz w większości dużych miast w Polsce. Od godzin porannych do 14:00 pojawią się utrudnienia w ruchu, jednak szczegółowe informacje zostaną podane na kilka dni przed pikietą. Organizatorzy akcji przekazali jednak, w jakim celu przeprowadzona zostanie akcja.

Taksówkarze będą strajkować. Chcą wprowadzić zmiany na rynku przewozu osób

Głównym celem protestu jest wprowadzenie zmian w przepisach regulujących przewóz osób w Polsce. Mowa o wyeliminowaniu niekontrolowanych praktyk stosowanych przez platformy pośrednictwa przewozowego, a także stworzeniu podstaw prawnych, na mocy których kierowca mógłby wyłączyć aplikację w przypadku, gdyby zasady jej działania naruszały obowiązujące przepisy.

Znajomość języka polskiego będzie obowiązkiem. Taksówkarze chcą zmian

Organizatorzy akcji wskazują, że praca taksówkarza nie może być azylem dla potencjalnych przestępców. Obowiązkiem ma się stać składanie zaświadczenia o niekaralności z kraju pochodzenia, a także krajów, w których kierowca przebywał w ostatnich 10 latach. Co więcej, każdy kierowca obowiązkowo powinien znać język polski.

Za kierownicą polskiej taksówki musi siedzieć kierowca zweryfikowany przez urzędnika państwowego, a nie przez firmę z wątpliwą reputacją. Praca kierowcy taksówki jest reglamentowana przez nasze państwo i prawo powinno być jednakowe dla wszystkich. Nie możemy pozwolić na kupowanie prawa w Polsce. Nie ma naszej zgody na wolną amerykankę i naginanie prawa do potrzeb mafijnych i bandyckich praktyk firm aplikacyjnych

Chcą egzaminów z topografii miasta. Praca taksówkarza wraca do korzeni

Postulatów jest jednak zdecydowanie więcej, a większość z nich ma na celu przywrócenie zawodowi taksówkarza renomy sprzed lat. Organizatorzy akcji wskazują, że obowiązkiem powinien być egzamin z topografii, prawa lokalnego i zasad udzielania pierwszej pomocy, a także wprowadzenie obowiązkowego centralnego rejestru kierowców taksówek, zatrudniania w oparciu o umowę o pracę, wymogu przedstawienia świadectwa niekaralności, a także ogólnych sankcji za jakiekolwiek naruszenia.

Wszystkie zmiany mają na celu poprawić bezpieczeństwo zarówno osób korzystających z przewozów, jak i samych kierowców oraz innych użytkowników ruchu drogowego. Według organizatorów akcji praca taksówkarza stała się naturalnym wyborem dla przyjeżdżających do Polski obcokrajowców, którzy ze względu na brak znajomości lokalnych przepisów doprowadzają do groźnych kolizji i wypadków.

Taksówkarze postulaty złożą do prezydenta RP. Na drogach ma być bezpieczniej

Wszystkie postulaty oraz odpowiednie wnioski wskazujące na konieczność istotnych zmian ustawowych wraz ze zebranymi dowodami "o przestępczej działalności firm przewozowych powiązanych z mafią przewozową", zostaną złożone do prezydenta RP, marszałka Sejmu, Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Infrastruktury oraz do wojewodów, prezydentów i burmistrzów miast. Utrudnienia związane z protestem odbędą się w czwartek 16 października.

