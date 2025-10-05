W skrócie Xiaomi kupiło trzy egzemplarze Tesli Model Y, aby dokładnie przeanalizować ich budowę oraz technologie.

Chińska firma przygotowuje się do wejścia na rynek elektrycznych samochodów w Europie z własnymi modelami SU7 i YU7.

Sprzedaż Tesli w Chinach spada z powodu rosnącej konkurencji ze strony lokalnych producentów oferujących atrakcyjne ceny i bogate wyposażenie.

Xiaomi nieustannie pracuje nad rozwojem nie tylko nowych smartfonów, ale w ostatnim czasie mocno angażuje się także w inne branże. Zresztą potwierdza to dyrektor generalny Lei Jun, który twierdzi, że chiński gigant nie zamierza pozostawać jedynie przy samochodach, a stawia na rozwój w najróżniejszych dziedzinach. Aby jednak nie pozostawać w tyle w kwestii pojazdów zeroemisyjnych, kilka miesięcy temu Xiaomi zakupiło trzy egzemplarze Tesli Model Y, aby przestudiować ich konstrukcję.

Kupili trzy Tesle Model Y. Tak Chińczycy sprawdzają, co słychać u konkurencji

Takie działania - szczególnie w przypadku producentów z Państwa Środka - były czymś zupełnie normalnym kilka lat temu, ale dziś jest to nieuczciwa praktyka, która realnie może wpłynąć na sprzedaż aut chińskiego producenta. Według serwisu Business Insider o zakupie trzech Tesli Model Y poinformował CEO marki, czyli Lei Jun, który w China National Convention Centre w Pekinie opowiadał o pracach nad SUV-em YU7. W międzyczasie zdradził, że firma kupiła trzy egzemplarze elektrycznego samochodu z Austin, dzięki czemu inżynierowie dokładnie mogli sprawdzić, jak są zbudowane.

Co więcej, przeprowadzone testy inżynierów potwierdziły, że napędzany prądem SUV Tesli jest wyjątkowo dobrym samochodem. Dodatkowo Lei Jun przekazał, że jeśli ktoś nie będzie zainteresowany zakupem Xiaomi YU7, to powinien rozważyć zakup Tesli Model Y.

Tesla tonie na chińskim rynku. Spadek sprzedaży to efekt silnej konkurencji ze Wschodu

Chińscy producenci samochodów zdają sobie jednak sprawę, że dziś na bezpardonowe kopiowanie nie ma już miejsca. Z drugiej jednak strony - w niektórych kwestiach - wymyślenie koła na nowo jest niemożliwe, więc marki decydują się na podpatrzenie pewnych rozwiązań w autach konkurencji. Tesla zaczyna jednak wyraźnie tracić i już niebawem może realnie przestać liczyć się w walce o najwyższy stopień na podium biorąc pod uwagę sprzedaż.

W Chinach firma Elona Muska ma spore problemy i chociaż w lipcu udało się sprzedać więcej samochodów, to w szerszym ujęciu zauważalny jest spadek zainteresowania. Głównym powodem jest coraz silniejsza konkurencja szczególnie producentów z Państwa Środka, którzy przekonują do siebie konsumentów atrakcyjnym wyglądem, bogatym wyposażeniem i przede wszystkim korzystną ceną.

Kiedy samochody Xiaomi zadebiutują w Polsce?

Auta elektryczne Xiaomi nie są jeszcze dostępne w oficjalnej sprzedaży w Polsce, jednak sytuacja ta ma zmienić się w 2027 r., gdy na europejski rynek trafią modele SU7 i YU7. Co więcej, chiński producent ma w planie otworzyć własne salony sprzedaży co oznacza, że nie zamierza korzystać ze współpracy z pośrednikami. Chociaż nie brakuje głosów, że Xiaomi spóźniło się z globalną ekspansją swoich samochodów, to na rynku jest jeszcze nieco miejsca na kolejne głośne premiery. Z każdym kolejnym rokiem podbić serca Europejczyków będzie jednak coraz trudniej.

