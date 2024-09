Spis treści: 01 Kto jeździ hulajnogą elektryczną?

02 Wypadki na elektryczej hulajnodze. Jest gorzej niż rok temu

03 Wypadki na e-hulajnogach w Europie

Kto jeździ hulajnogą elektryczną?

Instytut Transportu Samochodowego przytoczył wyniki najnowszego raportu ESRA3 (E-Survey on Road users’ Attitudes). Badanie objęło m.in. 22 kraje Europy. Wynika z niego m.in., że na Starym Kontynencie zdecydowanie częściej elektrycznymi hulajnogami poruszają się mężczyźni. Zdaniem ITS pokazuje to "potencjał do popularyzacji hulajnóg wśród kobiet, szczególnie w kontekście szybkiego i ekologicznego poruszania się po zatłoczonych metropoliach".

Reklama

Z badania wynika również, że grupą wiekową najczęściej korzystającą z elektrycznych hulajnóg w naszym kraju są osoby w wieku 25-34 lat. Jak zauważyła jednak kierownik Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS, Maria Dąbrowska-Loranc, obecnie zauważalny staje się spadek zainteresowania tym środkiem transportu. Jednak "raport ESRA3 pokazuje, że młodsze osoby - w wieku 18-24 lat - wykazują coraz większą chęć do korzystania z hulajnóg elektrycznych, co sugeruje, że z biegiem lat mogą stać się one jeszcze bardziej popularne" - dodała.

Wypadki na elektryczej hulajnodze. Jest gorzej niż rok temu

Z raportu wynikają również niepokojące informacje dotyczące bezpieczeństwa korzystania z elektrycznych hulajnóg. Zgodnie z jego wynikami 68,3 proc. respondentów w Europie deklarowało, że w ciągu ostatnich 30 dni korzystali z e-hulajnogi, ale tylko 44,6 proc. z nich poruszało się w kasku. "W Polsce wyniki te są zbliżone, co świadczy o potrzebie zwiększenia świadomości na temat bezpiecznego korzystania z tej formy lokomocji" - poinformował ITS.

Instytut poinformował również, że z analizy policyjnych danych wynika "niepokojący trend wzrostowy liczby wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych". Jak poinformowano, w okresie styczeń - lipiec w Polsce odnotowano 422 wypadków z udziałem e-hulajnóg. Dla porównania w analogicznym okresie roku poprzedniego liczba takich zdarzeń wynosiła 293. Wzrost jest więc znaczący.

Wypadki na e-hulajnogach w Europie

W związku z niepokojącymi danymi w raporcie ESRA3 znalazły się również zalecenia dotyczące wprowadzenia kampanii edukacyjnych uświadamiające użytkownikom zagrożenia, które wynikają z jazdy bez kasku czy poruszania się pod wpływem alkoholu. ITS zaznaczył również, że jednym z kluczowych elementów raportu jest analiza wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych. "W Europie 2,5 proc. użytkowników hulajnóg deklarowało udział w wypadkach drogowych, co jest podobnym wskaźnikiem jak w Ameryce, natomiast w regionie Azji-Oceanii było to zaledwie 0,5 proc. W Polsce te liczby mogą być zbliżone, biorąc pod uwagę rosnącą liczbę użytkowników i coraz częściej pojawiające się doniesienia medialne o incydentach z ich udziałem" - poinformowano.

Jak wynika z raportu, w Europie to mężczyźni uczestniczyli w wypadkach częściej niż kobiety. Zdaniem Instytutu Transportu Samochodowego może to być związane z tym, że dopuszczają się oni bardziej ryzykownych zachowań. Nie bez znaczenia zapewne jest również fakt, że właśnie mężczyźni częściej korzystają z tego środka transportu.