Najczęstsze przyczyny wypadków to nadal nadmierna prędkość, nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu i nieprawidłowe zachowania wobec pieszych.

Jeszcze w 2019 roku w Polsce doszło do 30 288 wypadków, w których zginęło 2909 osób. Potem nadeszła pandemia, doszło do lockdownu, ale spadek zdarzeń drogowych utrzymał się nie tylko w 2020 roku, ale również w kolejnych latach. W 2023 roku doszło do 20 936 wypadków, w których zginęły 1893 osoby.