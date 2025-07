Wypadek był wynikiem wystrzału opony podczas wyprzedzania, przez co Lamborghini wypadło z drogi i stanęło w ogniu.

Do wypadku, w którym zginął Diogo Jota i jego brat Andre Silva, doszło o około 1:30 w nocy ze środy na czwartek, w położonej na północnym-zachodzie Hiszpanii prowincji Zamora, na autostradzie A-52.

Z dotychczasowego śledztwa wynika, że do wypadku doszło podczas manewru wyprzedzania. Potwierdzają się pierwsze doniesienia, że w samochodzie kierowanym przez Andre Silvę doszło do wystrzału opony. Z tego powodu kierowca stracił panowanie nad autem, które wypadło z drogi, uderzyło w bariery energochłonne i stanęło w płomieniach.

Pożar był tak duży, że doszło do zapalenia się okolicznej roślinności. Kierowca i pasażer Lamborghini zginęli na miejscu. Sam samochód spalił się doszczętnie. Służby ustaliły tożsamość zabitych na podstawie tablicy rejestracyjnej wozu oraz dokumentów, które nie zostały zniszczone przez ogień.

Według ustaleń hiszpańskiej policji bracia jechali wypożyczonym Lamborghini Huracan. Andre Silva miał odwozić Diogo Jotę na prom do Santader, którym piłkarz Liverpoolu zamierzał wrócić do Anglii, do Porthsmouth.