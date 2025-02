Główną nowością jest wprowadzenie obowiązkowych zielonych tablic rejestracyjnych, które zastąpią dotychczasowe niebieskie oznaczenia. Przepisy przewidują, że każdy właściciel pojazdu musi wymienić tablice przed rozpoczęciem marca. Nowe oznaczenia będą ważne przez dokładnie dwanaście miesięcy - od początku marca 2025 do końca lutego 2026 roku.

Koszty nowych oznaczeń są zróżnicowane i zależą od wybranego pakietu ubezpieczeniowego. Podstawowa opcja z obowiązkowym ubezpieczeniem OC to wydatek około 45 euro. Kierowcy, którzy zdecydują się na rozszerzony pakiet zawierający częściowe ubezpieczenie AC, muszą liczyć się z kosztem od 80 do 100 euro.

Władze przewidziały surowe kary dla osób, które zignorują nowe przepisy. Jazda z nieaktualną tablicą rejestracyjną jest traktowana jako brak ważnego ubezpieczenia. W przypadku kontroli drogowej kierowca może otrzymać wysoki mandat. Jednak to nie jedyne ryzyko - znacznie poważniejsze konsekwencje czekają w przypadku spowodowania wypadku.

Brak aktualnej zielonej tablicy oznacza automatyczną utratę ochrony ubezpieczeniowej. W praktyce oznacza to, że kierowca będzie zmuszony pokryć z własnej kieszeni wszystkie szkody wyrządzone w wypadku. W skrajnych przypadkach, szczególnie gdy dojdzie do poważnego zdarzenia drogowego, kierowcy może grozić nawet kara pozbawienia wolności do roku.