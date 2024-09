Popularność hulajnóg elektrycznych stale rośnie, a to z kolei przekłada się na większą liczbę wypadków z ich udziałem. Taki stan rzeczy w coraz mniejszym stopniu odpowiada władzom europejskich miast, które stopniowo wycofują się z oferowania takich usług. Obecnie zakaz wypożyczania elektrycznych hulajnóg funkcjonuje już m.in. w Paryżu oraz niemieckim Gelsenkirchen. Wkrótce jednak podobne przepisy zaczną obowiązywać w kolejnych metropoliach.

Madryt rezygnuje z elektrycznych hulajnóg

Przykładem niech będzie Madryt, którego władze już w maju 2023 roku cofnęły zgody na świadczenia usług wypożyczania hulajnóg kilku funkcjonującym tam firmom. Teraz jednak hiszpańska stolica poszła o kolejny krok dalej i planuje całkowicie wycofać z możliwości wypożyczania takiego sprzętu. Jak poinformował alkad Madrytu - José Luis Martínez-Almeida - już w październiku miasto zamierza anulować licencję dla trzech spółek, które jako ostatnie miały możliwość prowadzenia takiej działalności.

Cofamy zezwolenie trzem firmom obsługującym elektryczne hulajnogi, które od października znikną z ulic Madrytu. Mowa o przedsiębiorstwach Lime, Dott i Tier Mobility. poinformował José Luis Martínez-Almeida.

Firmy nie spełniły warunków bezpieczeństwa

Jak donosi PAP - firmy te nie spełniły warunków bezpieczeństwa w stosunku do pieszych, zwłaszcza osób starszych, nie świadczyły usług dla całego miasta oraz nie posiadały ubezpieczenia. Ponadto nie wprowadziły wymaganych od pewnego czasu ulepszeń technologicznych, które zapewniłyby, że pojazdy nie będą jeździć po chodnikach lub parkować w nieodpowiednich miejscach.

Naszym priorytetem jest integralność fizyczna i bezpieczeństwo mieszkańców Madrytu. podkreślił alkad Madrytu.

Prywatne hulajnogi wciąż będą mogły jeździć po Madrycie

Jednocześnie jednak Almeida oświadczył, że do czasu zapadnięcia ostatecznej decyzji wspomniane firmy wciąż mają czas na złożenie odwołania i zobowiązania się do wprowadzenia wspomnianych zmian u ulepszeń. Jeśli tak się nie stanie - z ulic Madrytu całkowicie zniknie oferta wynajmu elektrycznych hulajnóg. Co jednak ważne - prywatne hulajnogi elektryczne będą mogły nadal swobodnie poruszać się po metropolii.