Jak tworzyć korytarz życia na plaży

Strażacy OSP Jantar zwrócili się z apelem do wczasowiczów, aby nie utrudniali im pracy. Podkreślają, że nie wszystkie obszary tamtejszego lasu są dla nich łatwo dostępne z uwagi na ukształtowanie terenu i czasami po prostu muszą dojechać w konkretne miejsce plażą. Tak jak w przypadku widocznym na nagraniu. To szczególnie ważne właśnie teraz, kiedy zagrożenie pożarowe jest duże i każda chwila opóźnienia może mieć bardzo poważne konsekwencje - "rozprzestrzenianie się zarzewia ognia dochodzić może nawet do kilkunastu metrów na minutę".

Dlatego tak ważne jest tworzenie korytarza życia, zwanego też korytarzem ratunkowym, na plaży. Jak taki korytarz wygląda?

"Korytarz życia" nie jest drogą wyznaczoną: słupkami, chorągiewkami, liniami poziomymi etc. Jest umowną przestrzenią tworzoną przez wszystkie osoby znajdujące się na drodze pojazdu lub pojazdów ratunkowych. wyjaśniają strażacy z OSP Jantar

Korytarz ratunkowy na plaży - znak

Niestety dostrzegamy pewien problem ze wymaganiem by plażowicze stosowali się do znaku nakazującego stworzenie korytarza życia. Ustawiony jest on przed plażą, z której pochodzi nagranie, ale za jego pomysłem i wykonaniem stoją właśnie strażacy z OSP Jantar. Inicjatywa godna pochwały, ale zupełnie nie spopularyzowana. Jeśli strażacy liczą, że plażowicze na widok nieznanego im znaku, natychmiast zrozumieją o co chodzi, a następnie sami spontanicznie rozmówią się między sobą i wyznaczą miejsce na korytarz życia, to ich podejście nazwalibyśmy nad wyraz optymistycznym.

Zwracają na to również uwagę komentujący, sugerując, że to zarządca plaży powinien wyznaczyć taką drogę, a nie liczyć na domyślność oraz zorganizowanie plażowiczów. Jak w ogóle tworzyć taki korytarz, kiedy godzina jest wczesna i osób na plaży mało? Kto i w którym momencie powinien nagle wstać, rozejrzeć się i zakrzyknąć "Drodzy państwo, coraz więcej jest nas tutaj, więc utwórzmy korytarz życia, który będzie biegł tędy i miał taką szerokość"? Ponadto stworzony przez OSP Jantar znak wskazuje, że korytarz życia powinien biec od wejścia na plażę i wzdłuż wody, ponieważ najczęściej strażacy potrzebują się dostać do linii brzegowej. Jednak na nagraniu strażacy potrzebowali się dostać w inne miejsce i jechali środkiem plaży. Warto więc chyba wprowadzić jasne zasady, wytyczyć konkretny przebieg korytarza życia i edukować w kwestii jego stosowania.