Część kierowców, nie chcąc czekać na zakończenie akcji gaśniczej, zawrócili i jechali pod prąd, co zostało zarejestrowane przez kamery.

Na drodze ekspresowej S12 pomiędzy węzłami Jastków i Lublin Sławinek doszło do awarii i pożaru samochodu, co spowodowało zator drogowy.

Strażacy podczas przeprowadzania akcji gaśniczej na drodze wstrzymują ruch. Pożary pojazdów wytwarzają ogromne ilości dymu, głównie ze względu na duże ilości plastikowych i gumowych elementów, co może znacznie ograniczyć widoczność i prowadzić do kolejnych kolizji lub wypadków.

Część kierowców nie zamierzała cierpliwie czekać na zakończenie działań gaśniczych i postanowiła zawrócić, a następnie jechać pod prąd do najbliższego zjazdu. Nie ujdzie im to na sucho, ponieważ wykroczenie zostało zarejestrowane przez kamery patrolujące drogę ekspresową S12, a film opublikowała GDDKiA. Nagranie zostało zabezpieczone i przekazane Policji.

Inny czytelnik zauważa, że w takich sytuacjach zarządca drogi powinien otworzyć bramki ewakuacyjne, "które w tym celu zostały wybudowane, aby umożliwić kierowcom stojącym w zatorze drogowym wyjazd". Dodatkowo wskazał, że to po stronie funkcjonariuszy policji leży obowiązek wcześniejszego zamknięcia autostrady i przekierowania kierowców poprzednim zjazdem na lokalne drogi, aby ominąć utrudnienie.

Do komentarzy czytelników odniosła się Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Jak poinformowała, decyzję o otwarciu bramek ewakuacyjnych, zamknięciu drogi i wyznaczeniu objazdów podejmuje zarządzający akcją ratunkową. "Drogowcy nie mają uprawnień do kierowania ruchem i mogą jedynie wspomagać inne służby, które takie uprawnienia posiadają”.

Cofanie i zawracanie na drogach szybkiego ruchu jest wyjątkowo niebezpieczne. Ustawodawca przewidział za to wykroczenie mandat w wysokości 300 zł, ale to dopiero początek problemów. Wykonanie takiego manewru wiąże się z jazdą pod prąd, za które grozi mandat w wysokości 2 tys. zł oraz 15 punktów karnych.

Obowiązek udostępnienia pasa pojazdowi uprzywilejowanemu reguluje art. 9 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Za złamanie przepisów dotyczących tworzenia korytarza życia grozi mandat karny w wysokości do 2,5 tys. zł. Zmotoryzowani muszą jednak wiedzieć, że jeżeli którekolwiek z tych wykroczeń spowoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, może to skutkować zatrzymaniem prawa jazdy.

W tym przypadku doszło do prawdziwej kumulacji, ponieważ część kierowców jechała pod prąd do najbliższego zjazdu pasem zieleni. Za jazdę i niszczenie roślinności ustawodawca przewidział mandat w wysokości do 1 tys. zł.