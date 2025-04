Biały ręcznik na lusterku - co naprawdę oznacza?

Jeśli kiedykolwiek mijałeś samochód stojący na poboczu z białym ręcznikiem zawieszonym na lusterku, być może zastanawiałeś się, o co tu chodzi. Dla wielu to nadal zagadka, ale w rzeczywistości ten nietypowy widok to konkretny sygnał - choć nieoficjalny. Co więcej, jego znaczenie jest dobrze znane w USA, ale w Polsce wciąż pozostaje mało popularne.

W Stanach Zjednoczonych biały ręcznik, koszulka czy inny biały materiał umieszczony na lusterku lub wystającej części pojazdu to znak dla służb drogowych i innych kierowców. Mówi jasno: "Awaria, właściciel poszedł po pomoc, nie odholowywać." Prosto, skutecznie i bez niepotrzebnych pytań.

Dlaczego ręcznik musi być biały?

Chociaż głównym zastosowaniem białego ręcznika jest sygnalizowanie problemów technicznych, jego znaczenie nie wszędzie jest takie samo. W Karolinie Północnej symbolizuje awarię auta, natomiast w niektórych stanach może oznaczać nagły problem zdrowotny kierowcy lub pasażera. To sygnał ostrzegawczy, że w pojeździe mogło dojść do nagłej sytuacji, wymagającej interwencji - ale niekoniecznie policyjnej.

Co ciekawe, biały kolor nie jest przypadkowy. Jest dobrze widoczny z daleka, kontrastuje z otoczeniem, a jednocześnie nie budzi paniki - w przeciwieństwie do czerwonego, który mógłby sugerować zagrożenie życia. Ręcznik, podkoszulek - forma nie ma znaczenia. Ważne, żeby było jasno, że kierowca nie porzucił auta, tylko działa.

Biały ręcznik na lusterku w Polsce - czy to miałoby sens?

W Polsce taki znak nie funkcjonuje oficjalnie, ale czy to znaczy, że nie warto go stosować? Wręcz przeciwnie. W sytuacji, gdy samochód zepsuje się na trasie, każdy jasny sygnał dla innych może pomóc uniknąć nieporozumień. Zdarza się, że ktoś zgłasza „porzucony pojazd” albo wzywa niepotrzebnie służby, bo widzi auto z włączonymi awaryjnymi, ale bez informacji, co się dzieje.

Jeśli biały ręcznik mógłby jasno zakomunikować: „czekam na pomoc, nie trzeba interweniować”, to czemu nie? Może czas, by ten prosty zwyczaj przyjął się i u nas. Nie zastąpi on oczywiście obowiązkowego trójkąta ostrzegawczego, ale może być dodatkowym komunikatem - szczególnie w nocy, kiedy kierowca nie zawsze może być widoczny przy pojeździe.

