Spośród ośmiu firm biorących udział w przetargu, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała ofertę firmy Budimex, która wyceniła prace na 429 mln zł. Pozostali oferenci mają 10 dni na ewentualne złożenie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Warto podkreślić, że postępowanie przetargowe będzie również objęte kontrolą Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Jeśli nie wpłyną odwołania, a wszystkie procedury przebiegną sprawnie, umowa z wykonawcą może zostać podpisana już w połowie roku.

Obecne połączenie DK13 z autostradą A6 to węzeł drogowy, który został wybudowany wraz z autostradą w latach 30. Ubiegłego wieku. Co ciekawe, nawierzchnia na południowej stronie węzła ma jeszcze nawierzchnię brukowaną.

Węzeł nie spełnia jednak odpowiednich wymagań, dlatego w ramach II etapu budowy zostanie on zamknięty i zastąpiony nowym węzłem, który powstanie około 700 metrów na wschód. Nowy węzeł połączy nie tylko autostradę A6 z DK13, ale także umożliwi połączenie z planowaną Zachodnią Obwodnicą Szczecina w ciągu drogi ekspresowej S6. GDDKiA informuje, że aktualnie trwa postępowanie przetargowe na realizację tej inwestycji.

Firma Budimex zajmie się realizacją odcinka drogi o długości niespełna 3 km, który rozpocznie się w miejscu, gdzie zakończył się oddany do użytku w 2023 roku I etap obwodnicy Przecławia i Warzymic w ciągu DK13. W tym miejscu zaplanowano budowę węzła Siadło Górne, który połączy DK13 z planowaną Zachodnią Obwodnicą Szczecina.

Kolejna część trasy, o parametrach drogi ekspresowej, będzie poprowadzona w kierunku autostrady A6, gdzie powstanie nowy węzeł drogowy. Będzie się on składał z łącznic bezpośrednich i półbezpośrednich, które zapewnią płynne warunki ruchu na przyszłym połączeniu drogi ekspresowej z autostradą.

W ramach inwestycji wbudowanych zostanie 10 wiaduktów, a najdłuższy z nich będzie liczył 130 m - to łącznica relacji S6/DK13 na A6 w kierunku węzła Klucz. Dodatkowo oprócz nowego odcinka DK13 prace obejmą również A6 na odcinku liczącym 2,4 km w obrębie nowego węzła Szczecin Zachód.

Na A6 powstanie plac do kontroli granicznej

Na autostradzie A6 bezpośrednio przed przejściem granicznym obecnie nie ma możliwości zawrócenia, a kierowcy muszą jechać na kolejny węzeł, który znajduje się 9,5 km dalej po stronie niemieckiej. Funkcjonariusze Straży Granicznej zwracali również uwagę na brak odpowiednich miejsc do przeprowadzania kontroli, zmuszając służby do korzystania z parkingów na stacjach paliw.

W ramach inwestycji, nad A6 powstanie wiadukt oraz łącznice i jezdnie manewrowe, które umożliwią zawrócenie i usprawnią działania służb. Dodatkowo, na południowej stronie autostrady zostanie wybudowany plac do kontroli z aktywnym oznakowaniem, co pozwoli uniknąć konieczności zawężania ruchu do jednego pasa podczas przeprowadzania kontroli granicznych.