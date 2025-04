Sam tunel w Dziekanowicach na Północnej Obwodnicy Krakowa będzie zamknięty w nocy ze środy na czwartek, czyli od godziny 21:00 9 kwietnia, do godziny 5:00 10 kwietnia. W tym czasie kierowcy zostaną przekierowani na objazdy.

Osoby jadące w kierunku Warszawy będą musiały od węzła Węgrzce skierować się na dawną DK7 (obecnie DW772) i jechać nią aż do węzła Widoma. Z kolei kierowcy jadący w przeciwnym kierunku, czyli w stronę autostrady A4, pojadą z węzła Batowice krakowskimi ulicami Wojtyły, Nawary oraz Piastowską, aż do alei 29 Listopada, skąd wrócą na S52 na węźle Węgrzce.

Północna Obwodnica Krakowa to jedyna taka droga w Polsce

Jak podkreśla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Północna Obwodnica Krakowa jest jedyną obwodnicą w Polsce, na której znajdują się dwa tunele. Pierwszy to tunel w Zielonkach mający 653 m długości, a drugi w Dziekanowicach, liczący 496 m długości.

Sama obwodnica w ciągu drogi S52 została otwarta w grudniu 2024 roku. Mierzy ona 12,3 km, licząc od węzła Modlnica do budowanego węzła Mistrzejowice. Trasa przebiega wzdłuż północnych granic miasta, a także przez gminy Wielka Wieś i Zielonki. Kierowcy mają do dyspozycji trzy pasy ruchu w każdym kierunku. Na trasie obowiązuje ograniczenie prędkości do 100 km/h.