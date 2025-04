Kiedy zamknięcie tunelu na Północnej Obwodnicy Krakowa?

Tunel w Zielonkach na Północnej Obwodnicy Krakowa w ciągu drogi ekspresowej S52 już w nocy ze środy na czwartek (z 2 kwietnia na 3 kwietnia) zostanie zamknięty. Kierowcy nie przejadą tunelem od godziny 21:00 do 5:00. Jako powód podawana jest konieczność przeprowadzenia prac serwisowych i konserwacyjnych.

Zamknięcie ruchu na liczącym 653 m tunelu jest niezbędne, by drogowcy mogli przeprowadzić prace serwisowe i konserwacyjne wentylacji, monitoringu, nagłośnienia, czujników, oświetlenia, zasilania, systemów sterowania i łączności - poinformował Polską Agencję Prasową Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dodał również, że pracownicy umyją zamontowane w tunelu urządzenia. Podkreślił, że same kamery należy myć zimą co dwa tygodnie.

Oczywiście w czasie zamknięcia tunelu kierowcy będą mogli przejechać wyznaczonymi objazdami. Zmotoryzowani jadący w stronę Warszawy pojadą objazdem od węzła Zielonki Trasą Wolbromską do ul. Opolskiej, którą przejadą do al. 29 Listopada, a następnie do węzła Węgrzce, gdzie wjadą z powrotem na S52. Dla pojazdów jadących w drugą stronę, w kierunku autostrady A4, obowiązywać będzie analogiczna trasa.

Utrudnienia na Północnej Obwodnicy Krakowa

Kierowcy powinni być przygotowani na kolejne utrudnienia w najbliższym czasie. Kacper Michna poinformował, że na przyszły tydzień planowane jest zamknięcie i prace serwisowe w 496-metrowym tunelu na S52 w Dziekanowicach.

Ile kilometrów ma Północna Obwodnica Krakowa?

Liczący 653 m tunel jest częścią otwartej pod koniec grudnia 2024 roku 12,3-kilometrowej Północnej Obwodnicy Krakowa w ciągu drogi S52 na odcinku Węzeł Modlnica - Węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła). Trasa przebiega wzdłuż północnych granic miasta, a także przez gminy Wielka Wieś i Zielonki. Kierowcy mają do dyspozycji trzy pasy ruchu w każdym kierunku. Na trasie obowiązuje ograniczenie prędkości do 100 km/h. W obu tunelach kierowcy mogą pojechać z prędkością do 80 km/h. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podkreśla, że to jedyna obwodnica w Polsce, na której są dwa tunele.

Oprócz tego na trasie powstało też 20 km nowych dróg dojazdowych, które pozwalają na dogodne dojazdy z obszaru Krakowa i okolicznych miejscowości. Ponadto wykonawca wybudował 27 obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty i estakady) o łącznej długości blisko 1,9 km. Budowa odcinka kosztowała ok. 1,4 mld zł.

