Zmiany w organizacji ruchu na A2 - co musisz wiedzieć?

Z powodu trwających robót drogowych, na całym odcinku między 171 a 180 kilometrem A2 wprowadzono ograniczenia prędkości. W miejscach, gdzie ruch będzie przełożony na inne pasy, obowiązywać będą limity 50 km/h i 60 km/h. Natomiast w innych miejscach trwających robót kierowcy będą zobowiązani do jazdy z maksymalną prędkością 80 km/h. Zmiana organizacji ruchu to jednak tylko część wyzwań, na które należy być przygotowanym. W związku z brakiem pasa awaryjnego w niektórych częściach odcinka, istotne jest zachowanie odpowiedniej odległości między pojazdami i dostosowanie się do obowiązujących znaków.