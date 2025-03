To już trzeci odcinkowy pomiar prędkości uruchomiony w tym roku. Od początku stycznia do systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym Canard włączono (czyli uruchomiono) odcinkowe pomiary prędkości:

na DK9 w Nowej Dębie w woj. podkarpackim - długość odcinka pomiarowego to ponad 1,8 km, dozwolona prędkość dla samochodów osobowych i ciężarowych to 50 km/h.

na DW801 w województwie lubelskim (odcinek Matygi – Gołąb) - długość odcinka pomiarowego to blisko 5,6 km, dozwolona prędkość dla aut osobowych i ciężarowych to 70 km/h

W 2024 roku kamery OPP na tym fragmencie zarejestrowały aż 81 529 wykroczeń. To 223 wykroczeń dobowo, czyli średnio jeden mandat co 6,5 minuty. Wszystko przez to, że na tym monitorowanym fragmencie A4 nie ma pasa awaryjnego, przez obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 110 km/h.