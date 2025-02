To już oficjalne. Po kilku latach przerwy do GITD wraca były inspektor policji i ekspert z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego Marek Konkolewski. Po zakończeniu pracy w policji, od lutego 2017 roku, przez blisko półtora roku, Konkolewski był dyrektorem Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym CANARD.

Marek Konkolewski wraca do GITD. Będzie budował CANARD

Powrót Marka Konkolewskiego do Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym to zła wiadomość dla kierowców, którzy z dużą dozą tolerancji podchodzą do obowiązujących w Polsce ograniczeń prędkości.