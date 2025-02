Przypomnijmy – mandat w wysokości 100 zł zapłacą kierowcy, którzy przekroczą prędkość w zakresie od 11 do 15 km/h ponad limit. Przekroczenie w zakresie od 16 do 20 km/h oznacza mandat w wysokości 200 zł. Widełki od plus 21 do plus 25 km/h ponad limit oznaczają mandat w wysokości 300 zł.