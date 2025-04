Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad udostępniła w mediach społecznościowych nagranie przedstawiające kilka zdarzeń drogowych, w których uczestniczyły te same pojazdy. W każdym zarejestrowanym przypadku możemy zauważyć, jak większe auto, bus czy samochód dostawczy, zmienia pas i uderza w auto osobowe. Wniosek jest prosty - kierujący większym pojazdem nie widzi mniejszego, ponieważ ten znajduje się w jego martwym polu.

Drogowcy wychwycili pewną nietypową prawidłowość. Do wszystkich zdarzeń doszło na Północnej Obwodnicy Krakowa, w ciągu drogi S52. Ciekawsze jest jednak to, że we wszystkich zarejestrowanych przypadkach samochodem wjeżdżającym w martwe pole większych aut było Audi A2.