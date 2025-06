Nowe przepisy obejmują także limit alkoholu we krwi oraz zalecenie jazdy w kasku.

Zmiana prawa dotyczy zarówno hulajnóg prywatnych, jak i wypożyczanych z miejskich sieci. Do tej pory nie istniał żaden minimalny wiek dla użytkowników tego typu pojazdów.

Nowa ustawa nie ogranicza się tylko do wieku

Zgodnie z przepisami, kierujący hulajnogą musi być trzeźwy - dozwolony limit to 0,5 promila alkoholu we krwi. Jazda po spożyciu grozi mandatem do 200 euro.