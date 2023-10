Rowerzysta jest uczestnikiem ruchu drogowego i ma obowiązek przestrzegania przepisów. Jazda jednośladem po przejściu dla pieszych stanowi wykroczenie i może doprowadzić do tragicznego w skutkach zdarzenia. Rowerzysta jest zobowiązany zejść z roweru i przeprowadzić go przez przejście dla pieszych, jeśli chce go przekroczyć.

apeluje Polska Policja