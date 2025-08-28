W skrócie Xpeng rozpoczyna oficjalną sprzedaż swoich elektrycznych SUV-ów G6 i G9 w Polsce, podając szczegółowe ceny i specyfikacje tych modeli.

Modele G6 i G9 wyposażono w zaawansowaną architekturę 800V, umożliwiającą ultraszybkie ładowanie oraz nowoczesne systemy multimedialne i wspomagania jazdy.

Oba samochody oferują bogate wyposażenie, innowacje jak funkcja powerbanku czy automatyczne parkowanie, a na polski rynek trafią już we wrześniu z 7-letnią gwarancją.

Xpeng to firma założona 11 lat temu. Do dziś sprzedała ponad pół miliona samochodów, a wśród jej najnowszych osiągnięć jest... dron pasażerski o nazwie X2, którego seryjna produkcja ma rozpocząć się w 2026 roku.

Póki co jednak, Xpeng w Polsce zaoferuje samochody. Na początek będą to dwa modele: SUV coupe o nazwie G6 i flagowy, luksusowy SUV o nazwie G9.

Producent zapewnia, że oba pojazdy zostały opracowane specjalnie z myślą o rynku europejskim. Zbudowano je w oparciu o architekturę 800V, co przekłada się na rekordowe możliwości ładowania. Oba SUV-y korzystają z baterii LFP (litowo-żelazowo-fosforanowych), które nie zawierają metali ziem rzadkich.

Xpeng G6. Ceny i dane techniczne

Xpeng G6 to całkiem spory pojazd. Jego nadwozie ma 476 cm długości, 192 cm szerokości i 165 cm wysokości. Rozstaw osi mierzy 289 cm. Na rynku będzie więc rywalizował z Teslą Model Y czy Skodą Enyaq.

Z przodu nadwozia uwagę przyciąga pasek świetlny o długości 194 cm ze zintegrowanymi kierunkowskazami. Z tyłu zastosowano dyfuzor i niewielki spojler. Bagażnik ma 571 litrów pojemności.

Xpeng G6 materiały prasowe

Xpeng G6 występuje z dwoma rodzajami akumulatorów do wyboru. Odmiana Air Standard Range ma baterię o pojemności 68,5 kWh brutto. Silnik o mocy 252 KM (440 Nm) napędza tylne koła, przyspieszenie do 100 km/h zajmuje 6,9 s. Zasięg auta według cyklu WLTP to 480 km. Wariant ten można ładować z mocą do 382 kW. Taki samochód wyceniono na 194 900 zł.

Oczko wyżej stoi odmiana RWD Long Range z akumulatorem o pojemności 80,8 kW brutto, silnikiem o mocy 296 KM i zasięgiem 535 km. Taki samochód od 0 do 100 km/h przyspiesza w 6,7 s. Cena G6 w tej wersji zaczyna się od 223 900 zł.

Topowa odmiana Xpenga G6 to AWD Performance. Samochód ma tę samą baterię (80,8 kW brutto), ale już dwa silniki o łącznej mocy 487 KM, zasięg 510 km i osiąga 100 km/h w 4,1 s po starcie. Cena takiego samochodu zaczyna się od 247 900 zł.

Prędkość maksymalna, niezależnie od wersji, jest ograniczona do 200 km/h.

Xpenga G6 z większym akumulatorem na odpowiednio mocnej ładowarce (w Polsce takich to raczej ze świecą szukać) będzie można ładować z mocą do 451 kW. Wówczas ładowanie od 10 do 80 proc. ma trwać tylko 12 minut, co oznacza, że co dwie minuty zasięg rośnie o 100 km.

Xpeng G6 materiały prasowe

Wyposażenie modelu G6 jest w zasadzie kompletne i obejmuje między innymi funkcję V2L (auto jak powerbank), pompę ciepła, 18-głośnikowy zestaw audio czy wentylowane przednie fotele.

Xpeng G9. Ceny i dane techniczne

Xpeng G9 to pojazd większy i droższy od G6. Auto ma 489 cm długości, 194 cm szerokości i 168 cm wysokości. Rozstaw osi mierzy równe 3 metry.

Model ten również występuje w trzech wersjach (RWD Standard Range, RWD Long Range i AWD Performance), wszystkie korzystają z architektury 800V i akumulatorów LFP, które można ładować z mocą do 445 kW (Standard Range) i 525 kW (pozostałe wersje).

Xpeng G9 to duży luksusowy SUV materiały prasowe

Podstawowa odmiana ma baterię o pojemności 80,3 kWh i zasięg wg WLTP do 500 km. Moc 351 KM (465 Nm) wystarcza, by przyspieszyć do 100 km/h w 6,6 s. Ceny takiego samochodu zaczynają się od 252 900 zł

Wyżej pozycjonowana wersja RWD Long Range, która ma akumulator o pojemności 94,6 kWh brutto i zasięg do 585 km. Taki samochód również ma 351 KM i tylny napęd, a do 100 km/h rozpędza się w 6,4 s. Ceny tej wersji zaczynają się od 269 900 zł.

Cennik Xpenga G9 zamyka wariant Performance AWD. Samochód wyposażono w dwa silniki (przedni o mocy 224 KM i tylny o mocy 351 KM), których moc systemowa wynosi 575 KM (695 Nm) i baterię 94,6 kWh. Ta odmiana rozpędza się do 100 km/h w 4,2 s, jej zasięg wynosi 540 km, a ceny zaczynają się od 315 900 zł.

Co obejmuje wyposażenie Xpengów G6 i G9?

Wyposażenie standardowe Xpenga G9 jest praktycznie kompletne. Dopłacić 16 900 zł możemy za pakiet Premium Comfort & Audio zawierający m.in. funkcję masażu na czterech siedzeniach, tapicerkę ze skóry Nappa i lepszy system audio obejmujący m.in. głośnik w fotelu kierowcy.

W kabinie znajdziemy aż trzy ekrany. Oprócz cyfrowych zegarów i systemu infotainemnt, przed pasażerem znajduje się przeznaczony dla rozrywki ekran o przekątnej niemal 15 cali.

Xpeng G9 ma aż trzy ekrany materiały prasowe

Pojemność bagażnika G9 wynosi 660 litrów, a po złożeniu siedzeń rośnie do 1576 litrów. Przedni bagażnik, tzw. "frunk", oferuje dodatkowe 71 litrów przestrzeni.

G9 w wersji Perfomance wyposażony jest także w zawieszenie pneumatyczne, które pozwala na regulację prześwitu w zakresie 10 cm.

Xpengi G6 i G9 zostały wyposażone w procesor Nvidia Orin-X oraz chipset Qualcomm Snapdragon 8295, co ma zapewnić płynne działanie systemów infotainment i wspomagania jazdy. Xpeng G9 oferuje w pełni automatyczne parkowanie, cofanie po zapamiętanej trasie oraz funkcję zdalnego przywoływania pojazdu, którą można obsługiwać przez smartfon, kluczyk lub system pokładowy.

Oba modele - G6 i G9 - są już dostępne do zamówienia, a pierwsze dostawy mają ruszyć we wrześniu. Samochody objęto 7-letnią gwarancją, limitowaną przebiegiem 160 tys. km.

