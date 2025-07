Harley-Davidson to najpopularniejszy amerykański producent motocykli. Pomimo dużej rozpoznawalności, gigant z Milwaukee mierzy się w ostatnim czasie z wieloma kryzysami. Pierwszy z nich dotyczy spadku sprzedaży, która postępuje co najmniej od 2024 roku, a teraz dodatkowo została spotęgowana niestabilną polityką Donalda Trumpa.

Ciche sygnały doprowadziły do afery wokół Harleya

Niepokojące sygnały od właścicieli salonów, sprowokowały przedstawicieli japońskiego urzędu ds. wolnego handlu (JFTC) do interwencji w japońskich biurach Harleya-Davidsona. Zabezpieczono dokumenty, które miały posłużyć do dalszego wyjaśniania nieprawidłowości.

Okazało się, że zgodnie z sygnałami, jakie docierały do urzędników, producent stosuje nieuczciwe praktyki wobec właścicieli salonów. Działania amerykańskiego producenta były niezgodne z przepisami antymonopolowymi i działały na niekorzyść właścicieli salonów.

O niepokojących praktykach Harleya-Davidsona już w lipcu 2024 roku informowały japońskie media. Japan Times podawał, że producent ustala nierealne do spełnienia cele sprzedażowe. Wywierał tym samym presję na właścicieli salonów, aby kupowali motocykle, które nie cieszyły się zainteresowaniem. Wszystko było robione w jednym celu, aby utrzymać ambitne cele.

W wielu przypadkach Harley miał nadużywać swojej pozycji w dyskusjach z właścicielami salonów. Doprowadziło to do ich problemów finansowych, a w rezultacie również do bankructw. JFTC przyjrzał się tej sprawie z bliska i zaczął gromadzić dowody.