Od dziś duże utrudnienia na obwodnicy Krakowa. Możliwe korki na S52
Od dziś kierowcy jadący obwodnicą Krakowa muszą przygotować się na poważne utrudnienia. Na moście w Rudawie drogowcy rozpoczęli wymianę dylatacji, a ruch w obu kierunkach jest ograniczony do jednego pasa. Do kiedy potrwają utrudnienia?
W skrócie
- Na moście w Rudawie na obwodnicy Krakowa ruszyła wymiana dylatacji i ruch został ograniczony do jednego pasa w obu kierunkach.
- Utrudnienia będą trwać co najmniej do końca tygodnia, zgodnie z harmonogramem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, jednak termin może się wydłużyć w przypadku złych warunków pogodowych.
- Wąskie gardło na S52 między Balicami a Modlniczką może powodować korki, zwłaszcza w godzinach szczytu, dlatego kierowcom zaleca się ostrożność i rozważenie alternatywnych tras.
Remont mostu w Rudawie na S52
W poniedziałek 1 września około godziny 7:00 rozpoczęły się roboty drogowe na moście w Szczyglicach, znajdującym się na odcinku drogi ekspresowej S52 - obwodnicy Krakowa. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) informuje, że wymieniane są elementy dylatacyjne, a prace będą prowadzone etapami.
Ruch w miejscu remontu odbywa się jednym pasem, a utrudnienia dotyczą obu kierunków jazdy.
Harmonogram zwężeń na obwodnicy Krakowa
Zgodnie z planem GDDKiA:
- Poniedziałek rano - środa rano: zamknięta jest jezdnia w stronę Katowic, ruch odbywa się jednym pasem.
- Środa rano - piątek rano: roboty przeniosą się na nitkę prowadzącą do Krakowa, obowiązywać będzie zwężenie do jednego pasa.
- Piątek rano - sobota: prace obejmą pas włączenia z autostrady A4 od strony Rzeszowa na Kraków. Kierowcy z Katowic pojadą jednym pasem, a ci z A4 zostaną skierowani na prawą nitkę S52, która zazwyczaj obsługuje ruch od strony Katowic.
Planowany termin zakończenia prac to najbliższy weekend, jednak GDDKiA zastrzega, że w przypadku złych warunków pogodowych harmonogram może się zmienić.
Możliwe korki i utrudnienia w ruchu
Odcinek S52 między węzłami Balice I i Modlniczka jest jednym z najbardziej obciążonych ruchem fragmentów sieci dróg krajowych w Małopolsce. Zwężenia do jednego pasa mogą powodować korki, szczególnie w godzinach szczytu oraz w rejonie zjazdu z autostrady A4.
Drogowcy apelują do kierowców o zachowanie ostrożności i dostosowanie prędkości do tymczasowej organizacji ruchu. Warto także wcześniej zaplanować podróż i rozważyć alternatywne trasy.