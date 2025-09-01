W skrócie Na moście w Rudawie na obwodnicy Krakowa ruszyła wymiana dylatacji i ruch został ograniczony do jednego pasa w obu kierunkach.

Utrudnienia będą trwać co najmniej do końca tygodnia, zgodnie z harmonogramem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, jednak termin może się wydłużyć w przypadku złych warunków pogodowych.

Wąskie gardło na S52 między Balicami a Modlniczką może powodować korki, zwłaszcza w godzinach szczytu, dlatego kierowcom zaleca się ostrożność i rozważenie alternatywnych tras.

Remont mostu w Rudawie na S52

W poniedziałek 1 września około godziny 7:00 rozpoczęły się roboty drogowe na moście w Szczyglicach, znajdującym się na odcinku drogi ekspresowej S52 - obwodnicy Krakowa. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) informuje, że wymieniane są elementy dylatacyjne, a prace będą prowadzone etapami.

Ruch w miejscu remontu odbywa się jednym pasem, a utrudnienia dotyczą obu kierunków jazdy.

Harmonogram zwężeń na obwodnicy Krakowa

Zgodnie z planem GDDKiA:

Poniedziałek rano - środa rano: zamknięta jest jezdnia w stronę Katowic, ruch odbywa się jednym pasem.

Środa rano - piątek rano: roboty przeniosą się na nitkę prowadzącą do Krakowa, obowiązywać będzie zwężenie do jednego pasa.

Piątek rano - sobota: prace obejmą pas włączenia z autostrady A4 od strony Rzeszowa na Kraków. Kierowcy z Katowic pojadą jednym pasem, a ci z A4 zostaną skierowani na prawą nitkę S52, która zazwyczaj obsługuje ruch od strony Katowic.

Planowany termin zakończenia prac to najbliższy weekend, jednak GDDKiA zastrzega, że w przypadku złych warunków pogodowych harmonogram może się zmienić.

Możliwe korki i utrudnienia w ruchu

Odcinek S52 między węzłami Balice I i Modlniczka jest jednym z najbardziej obciążonych ruchem fragmentów sieci dróg krajowych w Małopolsce. Zwężenia do jednego pasa mogą powodować korki, szczególnie w godzinach szczytu oraz w rejonie zjazdu z autostrady A4.

Drogowcy apelują do kierowców o zachowanie ostrożności i dostosowanie prędkości do tymczasowej organizacji ruchu. Warto także wcześniej zaplanować podróż i rozważyć alternatywne trasy.

