Jak podaje francuski portal "L'argus", koncern Stellantis ogłosił zakrojoną na szeroką skalę akcję serwisową, obejmującą łącznie 930 tys. samochodów takich marek jak Fiat , Peugeot oraz Citroen , wyprodukowanych w okresie od października 2017 r. do stycznia 2023 r. Realizacja tego przedsięwzięcia planowana jest na czas od lipca 2025 r. do połowy 2026 r. Aby uniknąć nadmiernego obciążenia autoryzowanych serwisów, działania będą prowadzone stopniowo, z priorytetem dla pojazdów najstarszych.

Problem dotyczy popularnych silników wysokoprężnych 1.5 BlueHDi i jest bardzo podobny do tego, z którym wcześniej musieli zmierzyć się właściciele aut z jednostkami 1.2 PureTech. Tym razem chodzi jednak o łańcuch napędzający wałek rozrządu, który z powodu jakości wykonania ulega przyspieszonemu zużyciu, co w konsekwencji może prowadzić do poważnych awarii. Głównym problemem jest jego rozciąganie, a w skrajnych przypadkach nawet zerwanie, co grozi uszkodzeniem całego silnika.