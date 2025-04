Rzeczywistość brutalnie zweryfikowała te założenia. "To jak zamontowanie papierowego filtra pod prysznicem" - śmieje się jeden z mechaników, z którymi rozmawialiśmy. "Silniki przyjeżdżają do nas już po 40 tysiącach kilometrów z paskami, które wyglądają jak wióry. A najgorsze jest to, że producent zalecał kontrolę stanu paska przez... korek wlewu oleju. Jest to czasochłonne i wymaga wiele pracy"