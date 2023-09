Spis treści: 01 Orlen zwiększa zapotrzebowanie na bioetanol. Skorzystać mają rolnicy

Orlen zwiększa zapotrzebowanie na bioetanol. Skorzystać mają rolnicy

Orlen poinformował, że w przyszłym roku zamierza zwiększyć zapotrzebowanie na bioetanol potrzebny do produkcji biopaliwa. Koncern szacuje, że zapotrzebowanie na ten surowiec w 2024 roku wyniesie prawie 700 tys. metrów sześciennych. Zdaniem Orlenu, by uzyskać taką ilość bioetanolu trzeba przetworzyć ok. 2 mln ton zbóż. Te zaś mają być pozyskiwane przede wszystkim od polskich rolników rolników.

Zgodnie z deklaracjami zwiększamy zapotrzebowanie na bioetanol do produkcji paliw. Zastosowanie biokomponentów ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne, ale także na większe bezpieczeństwo paliwowe stwierdził Daniel Obajtek, prezes Orlenu

Szef koncernu zwrócił również uwagę, że prawie 90 proc. bioetanolu, który Orlen wykorzystuje do produkcji paliw, powstaje z surowców dostarczanych przez lokalnych rolników. Według Obajtka decyzja koncernu zwiększa rynek zbytu dla polskich produktów rolnych.

Zgodnie ze swoją zaktualizowaną strategią Orlen zakłada, że do 2030 roku produkcja biopaliw zwiększy się 10 razy. Zdaniem koncernu prowadzone przez niego działania sprawią, że do 2030 roku ilość produkowanych biopaliw wzrośnie do ok. 3 mln ton rocznie.

Od przyszłego roku nowe paliwo na stacjach

Taka deklaracja z pewnością ma związek z faktem, że od początku przyszłego roku z oferty stacji benzynowych zniknie 95-oktanowa benzyna E5. W jej miejsce pojawi się natomiast bardziej przyjazne dla środowiska paliwo E10. Chętni na zakup benzyny E5 będą mogli to zrobić wyłącznie w droższej odmianie 98-oktanowej.

Paliwo E10 to benzyna, w której dopuszczalny poziom bioetanolu może wynosić maksymalnie 10 proc (powszechnie sprzedawana na polskich stacjach E5 ma 5 proc. bioetanolu). Bioetanol z kolei jest alkoholem uzyskiwanym z biomasy, czyli z przemysłowych lub spożywczych odpadów oraz roślin takich jak zboża czy ziemniaki.

Co prawda większość samochodów jest przystosowana do jazdy na nowym paliwie, ale trzeba pamiętać, że zwiększona ilość bioetanolu (czyli alkoholu) może niekorzystnie wpływać gumowe elementy układu paliwowego. To zaś może prowadzić do nieszczelności, a w konsekwencji uszkodzeń aluminiowych elementów silnika. Ponadto większa ilość bioetanolu w paliwie może wpłynąć na zwiększenie właściwości "czyszczących" benzyny. Jeśli nagromadzone latami osady zaczną przedostawać się do pompy paliwa czy wtryskiwaczy, może to doprowadzić do skrócenia ich żywotności.

Jakie samochody mogą jeździć na paliwie E10?

Trzeba jednak pamiętać, że nie każdy samochód ma "predyspozycje" do korzystania z paliwa E10. Poniżej przedstawiamy listę samochodów, które mogą jeździć na tym paliwie. Zwracamy również uwagę na wyjątki, w przypadku których zdecydowanie lepiej będzie zatankować benzynę 98-oktanową.

Alfa Romeo: wszystkie silniki benzynowe wyprodukowane od 1 stycznia 2011 roku są przystosowane do benzyny E10. Dodatkowo to paliwo może być wykorzystywane niezależnie od roku produkcji w modelach

MiTo

Giulietta

159 (1,8 16V; 1,8 TBi 16V; 3,2 JTS V6)

Brera (1,8 TBi 16V; 3,2 JTS V6)

Spider (1,8 TBi 16 V; 3,2 JTS V6)

8C (4,7 32 V)

Alpine: do benzyny E10 są przystosowane wszystkie silniki benzynowe znajdujące się w samochodach sprzedawanych od marca 2018 roku.

Audi: do stosowania benzyny E10 są przystosowane wszystkie silniki benzynowe. Wyjątkami są, posiadające bezpośredni wtrysk paliwa

Audi A2 1,6 FSI (2003-2005)

Audi A3 1,6 FSI (2004)

Audi A3 2,0 FSI (2004)

Audi A4 2,0 FSI (2003-2004)

Wyjątki stanowią również wyposażone w ogrzewanie postojowe Audi A4 sedan (2001-2008) oraz Audi A4 Avant (2002-2008).

BMW: wszystkie silniki benzynowe są przystosowane do paliwa E10.

Cadillac: do benzyny E10 przystosowane są modele posiadające silnik benzynowy i wyposażone w katalizator i sondę lambda, czyli:

BLS

CTS

CTS-V

Eldorado

Seville STS i SLS

SRX

STS

STS-V

XLR

XLR-V

Escalade

Escalade Hybrid

Chevrolet: wszystkie pojazdy począwszy od tych, wyprodukowanych na rok modelowy 2006, posiadające silnik benzynowy zgodny z normą emisji Euro 4, mogą być napędzane benzyną E10. Chodzi tu o modele:

Aveo/Kalos od 2005 roku

Captiva - wszystkie

Cruze/Orlando - wszystkie

Epica - wszystkie

Matiz - od 2006 roku

Nubira/Lacetti - od 2006 roku

Tacuma/Rezzo - od 2006 roku

Spark - wszystkie

Citroen: do benzyny E10 przystosowane są wszystkie silniki benzynowe w samochodach wyprodukowanych po 1 stycznia 2000 roku.

Corvette: do benzyny E10 przystosowane są modele posiadające silnik benzynowy i wyposażone w katalizator i sondę lambda:

Corvette C4

Corvette C5

Corvette C6

Corvette Z06

Corvette Grand Sport

Corvette ZR1

Chrysler: do paliwa E10 są przystosowane wszystkie silniki benzynowe w modelach:

300 C (LX)

300 M (LR)

Grand Voyager (RT)

Neon (PL)

PT Cruiser (PT)

Sebring (JR)

Sebring (JS)

Stratus (JA, JX)

Voyager (GS)

Voyager (RG)

Dacia: do paliwa E10 przystosowane są wszystkie silniki benzynowe.

Daihatsu: benzyna E10 może być stosowana w następujących modelach z silnikami benzynowymi:

Cuore L276 (od daty produkcji 25 kwietnia 2008)

Trevis L651 (od daty produkcji 8 maja 2008)

Sirion M3 (od momentu wprowadzenia na rynek)

Materia M4 (od momentu wprowadzenia na rynek)

Copen L881 (od daty produkcji 25 kwietnia 2008)

Dodge: do paliwa E10 przystosowane są wszystkie silniki benzynowe w następujących modelach:

Avenger (JS)

Caliber (PK)

Journey

Nitro (KJ)

DS: wszystkie silniki benzynowe w samochodach wyprodukowanych po 1 stycznia 2000 roku są przystosowane do benzyny E10.

Fiat: do E10 są przystosowane wszystkie modele z silnikami benzynowymi, spełniającymi normę emisji spalin Euro 3, począwszy od roku modelowego 2000.

Wyjątek stanowią modele:

Barchetta: 1,8 16V

Bravo/Brava (182): 1,6 16V

Doblo: 1,6 16V

Marea: 1,6 16V; 2,0 16V

Multipla: 1,6 16V

Palio: 1,6 16V

Punto (188): 1,8 16V

Stilo: 1,6 16V (1.596 cm3); 1,8 16V; 2,4 20V

Ford: do paliwa E10 przystosowane są wszystkie benzynowe modele sprzedawane w Europie od 1992 roku. Wyjątek stanowi Ford Mondeo 1.8 SCI z lat 2003-2007 - w tym przypadku tankowanie E10 spowodować może awarie układu wtryskowego. Ford zastrzega, że powyższe dane dotyczą modeli dostępnych na rynku europejskim. W przypadku sprowadzonych z USA producent odsyła do ASO celem weryfikacji.

Genesis: wszystkie silniki benzynowe są przystosowane do benzyny E10.

Honda: do paliwa E10 dostosowane są wszystkie europejskie modele z silnikami benzynowymi wyposażonymi w elektroniczny układ wtryskowy (HONDA PGM-FI). Obejmuje to co najmniej wszystkie samochody Hondy z silnikami benzynowymi od roku modelowego 1995. Te auta, które nie mają silników z wtryskiem paliwa, powinny nadal korzystać z E5.

Hummer: do paliwa E10 przystosowane są modele posiadające silnik benzynowy i wyposażone w katalizator i sondę lambda:

Hummer H2

Hummer H2T

Hummer H3

Hummer H3T

Hyundai: wszystkie silniki benzynowe dostosowane są do benzyny E10.

Jaguar: do benzyny E10 przystosowane są silniki benzynowe we wszystkich modelach marki od roku modelowego 1992.

Jeep: do E10 są dostosowane wszystkie silniki benzynowe w następujących modelach:

Cherokee (KJ)

Cherokee (XJ)

Cherokee (KL)

Commander (WH)

Compass (PK)

Compass (MX)

Grand Cherokee (WH)

Grand Cherokee (WJ)

Grand Cherokee (WK)

Patriot (PK)

Renegade (BU)

Wrangler (JK)

Wrangler (TJ)

Kia: wszystkie silniki benzynowe są przystosowane do paliwa E10.

Lancia: do E10 dostosowane są wszystkie samochody z silnikami benzynowymi, spełniającymi normy emisji spalin Euro 3, począwszy od roku modelowego 2000. Wyjątek stanowią modele:

Lybra: 1,6 16V; 1,8 16V; 2,0 20V

Thesis: 2,0 Turbo 20V; 2,4 20V; 3,0 V6 24V; 3,2 V6 24V

Land Rover: do benzyny E10 przystosowane są silniki benzynowe we wszystkich samochodach od roku modelowego 1996.

Lexus: do benzyny E10 dostosowane są silniki we wszystkich modelach europejskich wyprodukowanych od stycznia 1998 roku. Wyjątki stanowią:

IS250 z silnikiem 2,5 V6 4GR-FSE (w produkcji od sierpnia 2005 do września 2007 roku)

GS300 z jednostką 3,0 V6 3GR-FSE (produkowany między styczniem 2005, a wrześniem 2007 r.)

LS640 z silnikiem 4,6 V8 1UR-FSE (od sierpnia 2006 do września 2007 r.)

Mazda: do E10 są przystosowane wszystkie samochody z silnikami benzynowymi wprowadzone po 2002 roku.

Maybach: wszystkie silniki benzynowe są przystosowane do benzyny E10.

Mercedes: wszystkie silniki benzynowe są przystosowane do benzyny E10 za wyjątkiem:

silników z pierwszą generacją bezpośredniego wtrysku C200 CGI (W203)

CLK 200 CGI C209) z lat 2002-2005

samochodów niewyposażonych w trójdrożnych katalizator lub wyposażonych w gaźniki, głównie są to auta wyprodukowane przed 1997 rokiem.

MINI: wszystkie silniki benzynowe wyprodukowane po 2000 roku dostosowane są do E10.

Mitsubishi: do benzyny E10 są przystosowane wszystkie samochody z silnikami benzynowymi z wyjątkiem jednostek z bezpośrednim wtryskiem paliwa (GDI) wyprodukowanych do 2007 roku.

Opel: wszystkie silniki benzynowe są dostosowane do E10. Wyjątek stanowi silnik 2,2 z bezpośrednim wtryskiem paliwa o oznaczeniu Z22YH (Vectra, Signum i Zafira).

Peugeot: wszystkie silniki benzynowe w samochodach wyprodukowanych po 1 stycznia 2000 roku są przystosowane do paliwa E10.

Porsche: do E10 są przystosowane wszystkie modele wyprodukowane po 1998 roku (w przypadku Boxstera od 1997 r.). Wyjątkiem jest Carrera GT.

Renault: do paliwa E10 dostosowana jest zdecydowana większość silników benzynowych w autach sprzedawanych po 1 stycznia 1997 roku. Wyjątek stanowią:

Renault 19

Megane pierwszej generacji z silnikiem benzynowym 2,0 F5R 700, a także z dwulitrowym silnikiem F5R 740. Oba z bezpośrednim wtryskiem paliwa.

Laguny drugiej generacji z silnikiem 2,0 F5R 782 z bezpośrednim wtryskiem.

Na E10 nie powinny też jeździć modele produkowane między 1 stycznia 2000 roku i 31 grudnia 2002 roku. Chodzi o :

Lagunę drugiej generacji z silnikami 2,0 Turbo F4R 764 oraz 2,0 Turbo F4R 765

Espace 4 (2,0 Turbo F4R 790 i 2,0 Turbo F4R 794)

Vel Satis (2,0 Turbo F4R 762 oraz 2,0 Turbo F4R 763)

Avantime (2,0 Turbo F4R 760 i 2,0 Turbo F4R 761)

Rolls-Royce: wszystkie silniki benzynowe wyprodukowane po 2002 roku mogą jeździć na E10.

Seat: do benzyny E10 są przystosowane wszystkie silniki benzynowe, za wyjątkiem:

Toledo 2,0 FSI 110 kW BLR (produkowane od września 2004 do listopada 2005, rok modelowy 2005/2006)

Leon 2,0 FSI 110 kW BLR (produkowany od lipca do listopada 2005 roku, rok modelowy 2006)

Altea 2,0 FSI 110 kW BLR (produkowany od maja 2004 do listopada 2005, rok modelowy 2005/2006)

Skoda: do benzyny E10 przystosowane są wszystkie modele z wyjątkiem 1,3 l OHV o mocy 40 lub 50 kW (montowany był w Felicii w latach 1994-2001).

Smart: wszystkie silniki benzynowe są dostosowane do E10.

Subaru: do E10 są przystosowane wszystkie modele z silnikami benzynowymi wyprodukowane po 1 stycznia 1991 roku.

Suzuki: do benzyny E10 dostosowane są wszystkie obecnie produkowane modele z silnikami benzynowymi. W przypadku starszych - producent odsyła do ASO celem weryfikacji.

Toyota: do benzyny E10 są przystosowane silniki we wszystkich modelach europejskich wyprodukowanych od stycznia 1998 roku. Wyjątkiem jest model Avensis z silnikami 2,0 1AZ-FSE (w produkcji od lipca 2000 do października 2008 roku) oraz 2,4 2AZ-FSE (produkowany od czerwca 2003 do października 2008).

Volkswagen: na benzynie E10 mogą jeździć niemal wszystkie modele. Nie powinny z niej korzystać auta z silnikami FSI:

Lupo 1,4 FSI 77 kW (produkowane od sierpnia 2000 do listopada 2003, rok modelowy 2001-2004)

Polo 1,4 FSI 63 kW (produkowane od lutego 2002 do czerwca 2006, rok modelowy 2002-2006)

Golf IV 1,6 FSI 81 kW (produkowane od listopada 2001 do maja 2004, rok modelowy 2002-2004)

Golf IV Variant 1,6 FSI 81 kW (od października 2001 do października 2006, rok modelowy 2002-2006)

Bora 1,6 FSI 81 kW (od października 2001 do września 2005, rok modelowy 2002-2005)

Bora Variant 1,6 FSI 81 kW (od października 2001 do września 2005, rok modelowy 2002-2005)

Golf V 1,4 FSI 66 kW (od listopada 2003 do listopada 2004, rok modelowy 2004-2005)

Golf V 1,6 FSI 85 kW (od sierpnia 2003 do maja 2004, rok modelowy 2004)

Golf V 2,0 FSI 110 kW (od stycznia 2004 do maja 2004, rok modelowy 2004)

Touran 1,6 FSI 85 kW (od listopada 2002 do maja 2004, rok modelowy 2003-2004)

Touran 2,0 FSI 110 kW (od października 2003 do maja 2004, rok modelowy 2004)

Volvo: do paliwa E10 przystosowane są wszystkie samochody produkowane od 1976 roku (po przeprowadzeniu przeglądu). Wyjątek stanowi S40/V40 z silnikiem 1,8 GDI wyposażonym w bezpośredni wtrysk paliwa.