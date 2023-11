Spis treści: 01 Nowe paliwo E10. Co to jest?

02 Dlaczego paliwo E10 jest szkodliwe dla niektórych samochodów?

03 Które auta nie tolerują benzyny E10? Lista samochodów

04 Wyszukiwarka E10 Ministerstwa Klimatu i Środowiska

05 Co zrobić, kiedy samochód nie toleruje paliwa E10?

Nowe paliwo E10. Co to jest?

Określenie paliwo E10 może brzmieć tajemniczo, ale od kilku już lat na stacjach spotykamy paliwo E5, więc kierowcy powinni być już przyzwyczajeni do tego rodzaju oznaczeń. A wskazuje ono udział biokomponentów w benzynie. Dla E5 jest to 5 procent, a w paliwie E10 które pojawi się na stacjach po Nowym Roku, jest to 10 procent.

Teoretycznie to zmiana na lepsze, ponieważ takie paliwo jest mniej szkodliwe dla środowiska. Biopaliwo będące domieszką do benzyny Pb95 powstaje z roślin, które do swojego wzrostu potrzebowały dwutlenku węgla, a więc pochłonęły go z atmosfery. Przyjmuje się, że dzięki temu, chociaż spalanie biopaliwa powoduje emisję spalin, to bilans CO2 pozostaje przy tym zerowy. A zatem zmieniając paliwo na stacjach sprawiamy, że wszystkie samochody są (w ogólnym rozrachunku) nieco bardziej przyjazne środowisku.

Dlaczego paliwo E10 jest szkodliwe dla niektórych samochodów?

Nowe paliwo ma niestety także swoje minusy. Zwykle jako biokomponent obecnych w nich, wykorzystuje się bioetanol, a alkohol spala się w wyższej temperaturze, niż produkty rafinacji ropy naftowej. Nie należy oczywiście obawiać się przegrzewania silnika czy jego szybkiego uszkodzenia, ale w przypadku niektórych silników dłuższa eksploatacja na paliwie E10, może skutkować wypaleniem uszczelki pod głowica lub uszkodzeniem gniazd zaworowych.

Drugi problem to właściwości higroskopijne alkoholu, przez które dobrze miesza się on z wodą. Woda zaś może się skraplać na ściankach zbiornika paliwa. Obecność bioetanolu sprawia, że łatwiej miesza się ona z benzyną w baku, a dłuższa jej obecność w układzie paliwowym będzie mieć katastrofalne skutki dla metalowych elementów układu wtryskowego, które narażone będą na korozję. Czułe na to są między innymi pierwsze generacje silników wyposażonych we wtrysk bezpośredni, ale też starsze samochody z wtryskiem mechanicznym.

Które auta nie tolerują benzyny E10? Lista samochodów

Na szczęście większość samochodów na rynku, także tych starszych, może bez przeszkód jeździć na benzynie E10. Warto jednak wcześniej upewnić się, czy faktycznie nasze auto też toleruje nowe paliwo, ponieważ w niektórych przypadkach problemy mogą dotyczyć tylko konkretnych silników albo roczników. Poniżej publikujemy listę marek i modeli z informacjami, czy można do nich tankować benzynę E10.

Alfa Romeo - do używania E10 przystosowane są wszystkie samochody wyprodukowane od 1 stycznia 2011 r., a także modele: MiTo (wszystkie silniki), Giulietta (wszystkie silniki), 159: 1.8 16V, 1.8 TBi 16V, 3.2 JTS V6, Brera: 1.8 TBi 16V, 3.2 JTS V6, Spider: 1.8 TBi 16V, 3.2 JTS V6 oraz 8C: 4.7 32V.

- do używania E10 przystosowane są wszystkie samochody wyprodukowane od 1 stycznia 2011 r., a także modele: MiTo (wszystkie silniki), Giulietta (wszystkie silniki), 159: 1.8 16V, 1.8 TBi 16V, 3.2 JTS V6, Brera: 1.8 TBi 16V, 3.2 JTS V6, Spider: 1.8 TBi 16V, 3.2 JTS V6 oraz 8C: 4.7 32V. Audi - do używania E10 przystosowane są wszystkie samochody z wyjątkiem modeli: A2 1.6 FSI (2003-2005), A3 1.6 FSI (2004), A3 2.0 FSI (2004), A4 2.0 FSI (2003-2004).

- do używania E10 przystosowane są wszystkie samochody z wyjątkiem modeli: A2 1.6 FSI (2003-2005), A3 1.6 FSI (2004), A3 2.0 FSI (2004), A4 2.0 FSI (2003-2004). BMW - wszystkie silniki benzynowe są przystosowane do E10.

- wszystkie silniki benzynowe są przystosowane do E10. Chevrolet - do używania E10 przystosowane są wszystkie silniki wyprodukowane od 2006 r.

- do używania E10 przystosowane są wszystkie silniki wyprodukowane od 2006 r. Chrysler - do używania E10 przystosowane są wszystkie silniki modeli: 300 C (LX), 300 M (LR), Grand Voyager (RT), Neon (PL), PT Cruiser (PT), Sebring (JR), Sebring (JS), Stratus (JA, JX), Voyager (GS), Voyager (RG).

- do używania E10 przystosowane są wszystkie silniki modeli: 300 C (LX), 300 M (LR), Grand Voyager (RT), Neon (PL), PT Cruiser (PT), Sebring (JR), Sebring (JS), Stratus (JA, JX), Voyager (GS), Voyager (RG). Citroen - wszystkie silniki benzynowe w samochodach wyprodukowanych po 1 stycznia 2000 roku są przystosowane do benzyny E10.

- wszystkie silniki benzynowe w samochodach wyprodukowanych po 1 stycznia 2000 roku są przystosowane do benzyny E10. Dacia - do używania paliwa E10 przystosowane są wszystkie silniki benzynowe.

- do używania paliwa E10 przystosowane są wszystkie silniki benzynowe. Dodge - do używania E10 przystosowane są wszystkie silniki modeli: Avenger (JS), Caliber (PK), Journey, Nitro (KJ).

- do używania E10 przystosowane są wszystkie silniki modeli: Avenger (JS), Caliber (PK), Journey, Nitro (KJ). Fiat - do używania E10 przystosowane są wszystkie samochody Fiata spełniające przynajmniej normę Euro 3 i wyprodukowane od 2000 r. z wyjątkiem modeli: Barchetta: 1.8 16V, Bravo/Brava (182): 1.6 16V, Doblò: 1.6 16V, Marea: 1.6 16V, 2.0 16V, Multipla: 1.6 16V, Palio: 1.6 16V, Punto (188): 1.8 16V, Stilo: 1.6 16V (1.596 cm3), 1.8 16V, 2.4 20V.

- do używania E10 przystosowane są wszystkie samochody Fiata spełniające przynajmniej normę Euro 3 i wyprodukowane od 2000 r. z wyjątkiem modeli: Barchetta: 1.8 16V, Bravo/Brava (182): 1.6 16V, Doblò: 1.6 16V, Marea: 1.6 16V, 2.0 16V, Multipla: 1.6 16V, Palio: 1.6 16V, Punto (188): 1.8 16V, Stilo: 1.6 16V (1.596 cm3), 1.8 16V, 2.4 20V. Ford - do benzyny E10 przystosowane są wszystkie benzynowe modele sprzedawane w Europie od 1992 roku. Wyjątkiem jest Ford Mondeo 1.8 SCI z lat 2003-2007. W tym przypadku tankowanie E10 spowodować może awarie układu wtryskowego.

- do benzyny E10 przystosowane są wszystkie benzynowe modele sprzedawane w Europie od 1992 roku. Wyjątkiem jest 1.8 SCI z lat 2003-2007. W tym przypadku tankowanie E10 spowodować może awarie układu wtryskowego. Honda - do benzyny E10 dostosowane są wszystkie europejskie modele z silnikami benzynowymi wyposażonymi w elektroniczny układ wtryskowy (HONDA PGM-FI).

- do benzyny E10 dostosowane są wszystkie europejskie modele z silnikami benzynowymi wyposażonymi w elektroniczny układ wtryskowy (HONDA PGM-FI). Hyundai - wszystkie silniki benzynowe tej marki dostosowane są do benzyny E10.

- wszystkie silniki benzynowe tej marki dostosowane są do benzyny E10. Jaguar - do używania E10 przystosowane są wszystkie samochody wyprodukowane od 1992 r.

- do używania E10 przystosowane są wszystkie samochody wyprodukowane od 1992 r. Jeep - do używania E10 przystosowane są wszystkie silniki modeli: Cherokee (KJ), Cherokee (XJ), Cherokee (KL), Commander (WH), Compass (PK), Compass (MX), Grand Cherokee (WH), Grand Cherokee (WJ), Grand Cherokee (WK), Patriot (PK), Renegade (BU), Wrangler (JK), Wrangler (TJ).

- do używania E10 przystosowane są wszystkie silniki modeli: Cherokee (KJ), Cherokee (XJ), Cherokee (KL), Commander (WH), Compass (PK), Compass (MX), Grand Cherokee (WH), Grand Cherokee (WJ), (WK), Patriot (PK), Renegade (BU), Wrangler (JK), Wrangler (TJ). Kia - wszystkie silniki benzynowe są przystosowane do benzyny E10.

- wszystkie silniki benzynowe są przystosowane do benzyny E10. Lancia - do używania E10 przystosowane są wszystkie modele spełniające przynajmniej normę Euro 3 i wyprodukowane od 2000 r. z wyjątkiem modeli: Lybra: 1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 20V, Thesis: 2.0 Turbo 20V, 2.4 20V, 3.0 V6 24V, 3.2 V6 24V.

- do używania E10 przystosowane są wszystkie modele spełniające przynajmniej normę Euro 3 i wyprodukowane od 2000 r. z wyjątkiem modeli: Lybra: 1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 20V, Thesis: 2.0 Turbo 20V, 2.4 20V, 3.0 V6 24V, 3.2 V6 24V. Lexus - do benzyny E10 są przystosowane silniki we wszystkich modelach europejskich wyprodukowanych od stycznia 1998 roku. Wyjątki, gdzie nie należy stosować paliwa E10, dotyczą IS250 z silnikiem 2.5 l V6 (4GR-FSE) wyprodukowanych od sierpnia 2005 r. do września 2007 r., GS300 z silniiem 3.0 V6 (3GR-FSE) wyprodukowanych od stycznia 2005 r. do września 2007 r. oraz LS460 z silnikiem 4.6 l V8 (1UR-FSE) wyprodukowanych od sierpnia 2006 r. do września 2007 r.

- do benzyny E10 są przystosowane silniki we wszystkich modelach europejskich wyprodukowanych od stycznia 1998 roku. Wyjątki, gdzie nie należy stosować paliwa E10, dotyczą IS250 z silnikiem 2.5 l V6 (4GR-FSE) wyprodukowanych od sierpnia 2005 r. do września 2007 r., GS300 z silniiem 3.0 V6 (3GR-FSE) wyprodukowanych od stycznia 2005 r. do września 2007 r. oraz LS460 z silnikiem 4.6 l V8 (1UR-FSE) wyprodukowanych od sierpnia 2006 r. do września 2007 r. Mercedes - wszystkie modele są dostosowane do benzyny E10 z wyjątkiem C200 CGI (W203), CLK 200 CGI (C209) z lat 2002-2005, a także samochodów wyposażonych w gaźnik i wyprodukowanych przed 1993 r.

- wszystkie modele są dostosowane do benzyny E10 z wyjątkiem C200 CGI (W203), CLK 200 CGI (C209) z lat 2002-2005, a także samochodów wyposażonych w gaźnik i wyprodukowanych przed 1993 r. Mitsubishi - do benzyny E10 są przystosowane wszystkie samochody z silnikami benzynowymi z wyjątkiem jednostek z bezpośrednim wtryskiem paliwa (GDI) wyprodukowanych do 2007 roku.

- do benzyny E10 są przystosowane wszystkie samochody z silnikami benzynowymi z wyjątkiem jednostek z bezpośrednim wtryskiem paliwa (GDI) wyprodukowanych do 2007 roku. Opel - do korzystania z paliwa E10 przystosowane są wszystkie samochody z wyjątkiem aut z silnikiem Z22YH o pojemności 2.2 l i bezpośrednim wtryskiem paliwa (m.in. Vectra, Signum, Zafira).

- do korzystania z paliwa E10 przystosowane są wszystkie samochody z wyjątkiem aut z silnikiem Z22YH o pojemności 2.2 l i bezpośrednim wtryskiem paliwa (m.in. Vectra, Signum, Zafira). Peugeot - wszystkie silniki benzynowe w samochodach wyprodukowanych po 1 stycznia 2000 roku są przystosowane do benzyny E10.

- wszystkie silniki benzynowe w samochodach wyprodukowanych po 1 stycznia 2000 roku są przystosowane do benzyny E10. Renault - do używania E10 przystosowane są wszystkie samochody wyprodukowane od 1 stycznia 1997 r. z wyjątkiem modeli: 19, Megane I gen. z silnikiem 2.0 l i bezpośrednim wtryskiem paliwa (F5R 700 oraz F5R 740), Laguna II gen. z silnikiem 2.0 l i bezpośrednim wtryskiem paliwa (F5R 782), a także następującymi modelami wyprodukowanymi pomiędzy 1 stycznia 2000 r. a 31 grudnia 2001 r.: Laguna II z silnikiem 2.0 Turbo, Espace 4 z silnikiem 2.0, Velsatis z silnikiem 2.0 l, Avantime z silniiem 2.0 l.

- do używania E10 przystosowane są wszystkie samochody wyprodukowane od 1 stycznia 1997 r. z wyjątkiem modeli: 19, Megane I gen. z silnikiem 2.0 l i bezpośrednim wtryskiem paliwa (F5R 700 oraz F5R 740), Laguna II gen. z silnikiem 2.0 l i bezpośrednim wtryskiem paliwa (F5R 782), a także następującymi modelami wyprodukowanymi pomiędzy 1 stycznia 2000 r. a 31 grudnia 2001 r.: Laguna II z silnikiem 2.0 Turbo, Espace 4 z silnikiem 2.0, Velsatis z silnikiem 2.0 l, Avantime z silniiem 2.0 l. Seat - do używania E10 przystosowane są wszystkie auta z wyjątkiem modeli: Toledo 2.0 FSI o mocy 110 kW (od 09.2004 do 11.2005 r.), Leon 2.0 FSI o mocy 110 kW (od 07.2005 do 11.2006 r.) oraz Altea 2.0 FSI o mocy 110 kW (od 05.2004 r. do 11.2005 r.).

- do używania E10 przystosowane są wszystkie auta z wyjątkiem modeli: Toledo 2.0 FSI o mocy 110 kW (od 09.2004 do 11.2005 r.), 2.0 FSI o mocy 110 kW (od 07.2005 do 11.2006 r.) oraz Altea 2.0 FSI o mocy 110 kW (od 05.2004 r. do 11.2005 r.). Skoda - do używania E10 przystosowane są wszystkie auta z wyjątkiem modelu Felicja z silnikiem 1.3 OHV o mocy 40 lub 50 kW.

- do używania E10 przystosowane są wszystkie auta z wyjątkiem modelu Felicja z silnikiem 1.3 OHV o mocy 40 lub 50 kW. Toyota - do benzyny E10 są przystosowane silniki we wszystkich modelach europejskich wyprodukowanych od stycznia 1998 roku. Wyjątek stanowi model Avensis z silnikami 2,0 1AZ-FSE (od 07.2000 do 10.2008 r.) oraz 2,4 2AZ-FSE (produkowany od 06.2003 do 10.2008 r.).

- do benzyny E10 są przystosowane silniki we wszystkich modelach europejskich wyprodukowanych od stycznia 1998 roku. Wyjątek stanowi model z silnikami 2,0 1AZ-FSE (od 07.2000 do 10.2008 r.) oraz 2,4 2AZ-FSE (produkowany od 06.2003 do 10.2008 r.). Volkswagen - do używania E10 przystosowane są wszystkie auta z wyjątkiem modeli: Lupo 1.4 o mocy 77 kW (od 08.2000 to 11.2003), Polo 1.4 FSI o mocy 63 kW (01.2002 do 06.2006), Golf IV 1.6 FSI o mocy 81 kW (11.2001 do 05.2004), Golf IV Variant 1.6 FSI o mocy 81 kW (10.2001 do 10.2006), Bora 1.6 FSI o mocy 81 kW (10.2001 do 09.2005), Bora Variant 1.6 FSI o mocy 81 kW (10.2001 do 09.2005), Golf V 1.4 FSI o mocy 66 kW (11.2003 do 11.2004), Golf V 1.6 FSI o mocy 85 kW (08.2003 do 05.2004), Golf V 2.0 FSI o mocy 110 kW (01.2004 do 05.2004), Touran 1.6 FSI o mocy 85 kW (11.2002 do 05.2004), Touran 2.0 FSI o mocy 110 kW (10.2003 do 05.2004).

- do używania E10 przystosowane są wszystkie auta z wyjątkiem modeli: Lupo 1.4 o mocy 77 kW (od 08.2000 to 11.2003), Polo 1.4 FSI o mocy 63 kW (01.2002 do 06.2006), Golf IV 1.6 FSI o mocy 81 kW (11.2001 do 05.2004), Golf IV Variant 1.6 FSI o mocy 81 kW (10.2001 do 10.2006), Bora 1.6 FSI o mocy 81 kW (10.2001 do 09.2005), Bora Variant 1.6 FSI o mocy 81 kW (10.2001 do 09.2005), Golf V 1.4 FSI o mocy 66 kW (11.2003 do 11.2004), Golf V 1.6 FSI o mocy 85 kW (08.2003 do 05.2004), Golf V 2.0 FSI o mocy 110 kW (01.2004 do 05.2004), Touran 1.6 FSI o mocy 85 kW (11.2002 do 05.2004), Touran 2.0 FSI o mocy 110 kW (10.2003 do 05.2004). Volvo - do benzyny E10 przystosowane są wszystkie samochody produkowane od 1976 roku. Wyjątkiem jest model S40/V40 z silnikiem 1,8 GDI wyposażonym w bezpośredni wtrysk paliwa.

Wyszukiwarka E10 Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Świadome problemów z paliwem E10 jest także Ministerstwo Klimatu i Środowiska, które uruchomiło specjalną wyszukiwarkę E10, czyli proste narzędzie do sprawdzania, czy nasz samochód toleruje nowe paliwo. Wystarczy wybrać markę, model pojazdu oraz rocznik. W większości przypadków działa to bardzo dobrze i uwzględnia wszystkie wersje silnikowe, często również te nietypowe i specjalne. Nie brakuje też egzotycznych marek. Wyszukiwarkę E10 znajdziecie pod tym adresem.

Samo ministerstwo przyznaje jednak, że baza nie obejmuje wszystkich samochodów dostępnych na rynku. Jeżeli macie auto którejś z marek obecnych na polskim rynku, możecie szukać pomocy w autoryzowanym serwisie, albo zwrócić się z zapytaniem do importera.

Zdjęcie Na dystrybutorach zawsze znajdują się informacje, na temat ilości biokomponentów w paliwie. Tutaj Pb95 ma już oznaczenie E10, ale Pb98 to nadal E5 / Philippe Clément / East News

Co zrobić, kiedy samochód nie toleruje paliwa E10?

Jeżeli silnik w waszym samochodzie nie toleruje paliwa E10, albo macie co do tego wątpliwości, od 1 stycznia nie powinniście tankować benzyny Pb95. Wszystkie stacje w Polsce są bowiem zobowiązane, aby od tego dnia przejść na paliwo E10.

W takiej sytuacji pozostaje wam tankowanie benzyny Pb98. Ona nadal będzie miała oznaczenie E5, a więc pozostanie przy niższym udziale biokomponentów. Odpowiednie oznaczenia o biokomponentach są też na dystrybutorach, więc przed tankowaniem po Nowym Roku, zwróćcie na nie uwagę.