Dacia liderem sprzedaży. Miejski bestseller zostawił konkurencję daleko w tyle

Od początku br. niekwestionowanym liderem sprzedaży na Starym Kontynencie jest Dacia Sandero. Hatchback segmentu B po raz piąty w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy tego roku był najchętniej wybieranym autem w Europie - wynika z raportu Dataforce przygotowanego dla Unii Europejskiej - uwzględniającego równ dane z EFTA (European Free Trade Association) i Wielkiej Brytanii.

Dacia Sandero to europejski bestseller. Konkurencja daleko w tyle

Od początku 2024 roku w Europie zarejestrowano już 168 133 sztuki Dacii Sandero. To wynik o 18,5 proc. lepszy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Drugie miejsce zajął Volkswagen Golf z wynikiem 139 958 sztuk. Trzecie miejsce zajął VW T-Roc z wynikiem 131 364 sztuk, wyprzedzając Renault Clio (129 428 szt.). Pierwszą piątkę zamknął Peugeot 208 (119 738 szt.).

W lipcu 2024 roku sprzedano blisko 22 398 aut, czyli o 34 proc. więcej, niż w lipcu ub. roku. Tym samym Sandero wyprzedziło zajmującego drugie miejsce Volkswagena T-Roca o ponad 3144 sprzedanych egzemplarzy. W lipcu ubiegłego roku to niemiecki crossover był numerem jeden z wynikiem 18 649 sprzedanych aut, a Sandero zajęło drugie miejsce z wynikiem 16 940 sprzedanych egzemplarzy.

Zdjęcie Dacia Sandero Stepway / Dacia / materiały prasowe

Trzecie miejsce w lipcu br. należało do Toyoty Yaris Cross (17 325 szt.), która rok wcześniej zajmowała 16. pozycję. W porównaniu do lipca ubiegłego roku sprzedaż miejskiego crossovera wzrosła o 45 proc. Czwartą lokatę wywalczyła Dacia Duster (15 884 szt.), wyprzedzając Kię Sportage (15 531 szt.). W porównaniu do ubiegłego roku, sprzedaż Dustera wzrosła o 29 proc., a modelu Sportage o 15 proc. Kolejne pozycje należały do Toyoty Yaris (15 237 szt.), Renault Clio (15 157 szt.), Hyundaia Tucson (14 391 szt.), Opla Corsy (13 938 szt.) i Volkswagena Golfa (13 924 szt.) W sumie aż 8 z 10 najlepiej sprzedających się modeli w Europie zwiększyło swoją sprzedaż w porównaniu z lipcem 2023 roku. Wyjątkiem jest Renault Clio (-5 proc.) oraz Volkswagen Golf (-13 proc.).

Tesla została daleko w tyle. Sprzedaż modelu drastycznie spadła

W lipcu 2024 roku najchętniej wybieranym autem elektrycznym (BEV) była Tesla Model Y, mimo faktu, że jej sprzedaż - w porównaniu do lipca 2023 roku - spadła o 16 proc. W ogólnym zestawieniu zajęła jednak 24. miejsce.

Drugie miejsce zajęło Volvo EX30 (6573 szt.), a trzecie Volkswagen ID.4 (5295 szt.), którego sprzedaż wzgledem lipca 2024 spadła o 40 proc. Poza podium znalazła się Tesla Model 3 (4694 szt. -17 proc. r/r), Skoda Enyaq (4346 szt., -27 proc. r/r), BMW iX1 (4305 szt., +25 proc. r/r), BMW i4 (4198 szt., +23 proc. r/r), Audi Q4 e-tron (3979 szt., +27 proc. r/r), MG4 (3966 szt., -33 proc. r/r). Ostatnie miejsce zajęła Cupra Born (3863 szt., +4 proc. r/r).

Zdjęcie Tesla Model Y Long Range RWD / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

W segmencie hybryd plug-in (PHEV) w lipcu 2024 roku dominowało Volvo XC60 z wynikiem 4364 sprzedanych aut (+26 proc. r/r). Drugie miejsce zajął Ford Kuga (4217 proc., -16 proc. r/r). Trzecie natomiast BMW X1 (3243 szt., +50 proc. r/r). Poza podium znalazła się Cupra Formentor (2773 szt., +20 proc. r/r), Mercedes GLC (2504 szt., +7 proc. r/r), BMW X5 (2015 szt., +21 proc. r/r), Kia Niro (1906 szt., +187 proc. r/r), Volvo XC90 (1859 szt., +33 proc. r/r), Toyota C-HR (1780 szt). Dziesiąte miejsce zajęło BMW serii 3 (1751 szt., -16 proc. r/r.).