Spis treści: 01 Samochody europosłów z Koalicji Obywatelskiej

02 Jakimi samochodami jeżdżą europosłowie Konfederacji?

03 Samochody europosłów Lewicy

04 Jakie samochody posiadają europosłowie z ramienia PiS?

05 Samochody europosłów z Trzeciej Drogi

Posłowie mają obowiązek składania oświadczeń majątkowych, dzięki czemu każdy obywatel może posiąść informację o tym, z jakich źródeł dany parlamentarzysta czerpał zyski i jaki dotąd zgromadził majątek. Ten sam obowiązek ciąży także na reprezentantach kraju w Parlamencie Europejskim. Nas zainteresowało, jakimi jeżdżą samochodami. Oto zestawienie:



Samochody europosłów z Koalicji Obywatelskiej

W alfabetycznym porządku listę otwiera Magdalena Adamowicz. Pani poseł posiada Mercedesa GLK z 2013 r., którego wyceniła na 51 tysięcy złotych.

Bartosz Arłukowicz dysponuje trzema pojazdami. To Lexus UX z 2021 r. i dwa Mercedesy: Klasa E z 2018 r. i GLC z 2024 r. Ten drugi - finansowany w Mercedes Leasing.

Krzysztof Brejza posiada dwa egzemplarze Volvo V70 - z 2008 i 2010 r.

Borys Budka ma Toyotę C-HR z 2018 r., a Andrzej Buła - Hyundaia Tucsona z 2018 r. wycenionego na 60 tys. zł.

Kamila Gasiuk-Pihowicz nie posiada samochodu.

Andrzej Halicki wpisał do oświadczenia majątkowego trzy samochody. To Opel Grandland z 2017 r., Chrysler Pacifica z 2018 oraz Volvo z 2020 r. - nie dookreślił modelu.

Dariusz Joński ma VW Passata z 2015 r., do oświadczenia wpisał też należącego do żony Forda Pumę z 2021 r.

Marcin Kierwiński w lipcu 2018 r. kupił Forda S-Maxa, którego spłacił w 2022 r.

Łukasz Kohut posiada dwa Mercedesy SLK - z 2002 i 2012 r.

Ewa Kopacz wpisała do oświadczenia Audi A3 z 2023 r. wycenione na 150 tys. zł.

Janusz Lewandowski nie posiada własnego samochodu.

Elżbieta Łukacijewska jeździ BMW X4 z 2015 r.

Jagna Marczułajtis-Walczak również nie posiada auta.

Mirosława Nykiel nie wpisała do oświadczenia żadnego auta.

Jacek Protas posiada Nissana Murano z 2018 r. wycenionego na 120 000 zł oraz Fiata 500 z 2015 r. o wartości 30 tys. zł

Bartłomiej Sienkiewicz ma Alfę Romeo Giuliettę z 2011 r.

Michał Szczerba posiada Peugeota 208 z 2014 r.

Michał Wawrykiewicz posiada BMW X5 z 2013 r., Toyotę Corollę z 2015 r. i leasinguje VW Grand Californię z 2021 r.

Marta Wcisło jeździ BMW serii 5 z 2013 r., które wycenia na 57 tys. zł.

Bogdan Zdrojewski wpisał do oświadczenia trzy auta: Mercedesa E300 z 2017 r., Jeepa Grand Cherokee z 2016 r. oraz hybrydową Toyotę Yaris z 2024 r.





Jakimi samochodami jeżdżą europosłowie Konfederacji?

Grzegorz Braun samochodu nie posiada.

Anna Bryłka jest współwłaścicielką Mitsubishi Eclipse Cross z 2020 r.

Imponującą listą pojazdów może pochwalić się Tomasz Buczek. W oświadczeniu poza maszynami rolniczymi, walcem, spycharką, wozem asenizacyjnym i myjką uliczną ujął jeszcze Fiata Ducato z 2005 r., Fiata Doblo z 2008 i Opla Astrę z 2011 r.

Marcin Sypniewski jeździ Toyotą RAV4 o wartości 100 tys. zł oraz Skody Octavii kombi z 2017 r. wycenionego na 60 tysięcy.

Stanisław Tyszka wpisał do oświadczenia Toyotę Corollę z 2002 r., którą wycenia na 6 tysięcy, więc nie powinna się w nim znaleźć - przepisy wymagają wskazania składników mienia ruchomego o wartości powyżej 10 tys. zł.

Ewa Zajączkowska-Hernik posiada Renault Espace z 2003 r.





Samochody europosłów Lewicy

Robert Biedroń jeździ VW Tiguanem z 2019 r. o wartości 70 tys. zł.

Joanna Scheuring-Wielgus posiada Saaba 900 z 1997 r. i Opla Astrę z 2005 r.

Krzysztof Śmiszek nie posiada samochodu.



Jakie samochody posiadają europosłowie z ramienia PiS?

Adam Bielan podał w oświadczeniu, że posiada dziesięcioletnią Mazdę CX-9 i czteroletnie Volvo XC60.

Tobiasz Bocheński posiada VW T-crossa z 2019 r.

Joachim Brudziński ma dwa samochody - Volvo XC90 z 2012 r. warte ok. 75 tys. zł oraz Citroena C5 z 2014 r., którego wycenił na 35 tysięcy.

Waldemar Buda jeździ Fordem Mondeo z 2015 r. o wartości 50 tys. zł i Peugeota 3008 za 14 tysięcy.

Michał Dworczyk posiada Fiata Pandę z 2015 r.

Małgorzata Gosiewska jeździ Volkswagenem Passatem z 2017 r.

Patryk Jaki wpisał do oświadczenia Volvo S90 z 2018 r., które wycenił na 120 tys. i Citroena C4 Picasso z 2019 r. wartego według niego 33 tys. zł.

Mariusz Kamiński nie posiada samochodu o wartości powyżej 10 tys. zł.

Marlena Maląg jest właścicielką Toyoty Corolli z 2014 r.

Arkadiusz Mularczyk posiada dwa samochody: Toyotę Yaris z 2016 r. i Volkswagena Tiguana z 2018 r.

Piotr Müller jeździ Mercedesem E270 CDI z 2003 r.

Daniel Obajtek nie posiada własnego auta.

Jacek Ozdoba jeździ Saabami - posiada model 90 z 1985 r. oraz 93 z 1999 r.

Bogdan Rzońca wpisał do oświadczenia trzy auta: Volvo XC90 z 2020 r., VW Tiguana z 2016 r. oraz Jeepa Wranglera z 2010 r.

Beata Szydło posiada dwa samochody - Ssangyonga Korando z 2011 r. wycenionego na 25 tys. zł oraz Audi Q3 z 2021, które wycenia na 180 tys. zł.

Dominik Tarczyński jeździ BMW serii 7 z 2019 r.

Maciej Wąsik posiada dwa Peugeoty: 508 z 2017 i 2008 z 2022 r.

Jadwiga Wiśniewska wpisała do oświadczenia Volvo XC60 z 2020 r. oraz Mercedesa GLC z 2021 r.

Anna Zalewska posiada dwa Volkswageny Tiguany z 2020 i 2023 r. wycenione na 80 i 150 tys. zł oraz Volvo XC40 z 2021 o wartości 115 tys. zł.

Kosma Złotowski jest właścicielem 5 aut: Renault Clio z 2014 r., Jaguara XJR z 2000 r., BMW 325 z 1993 r., BMW 730 z 2018 r. (leasing konsumencki) i jest współwłaścicielem odziedziczonego Peugeota 3008 z 2018 r.

Samochody europosłów z Trzeciej Drogi

Krzysztof Hetman posiada Peugeota 2008 z 2016 r. i BMW X1 z 2021.

Adam Jarubas jeździ Skodą Karoq z 2023 na przemian z Nissanem Juke z 2020 r.

Michał Kobosko nie posiada auta.

Co zaskakujące, według oświadczeń majątkowych, żaden z posłów nie posiada auta elektrycznego, choć część z nich to zdecydowani zwolennicy zakazu sprzedaży samochodów po 2035 r. Oczywiście, nie mają obowiązku posiadać elektryków już dziś, ale trochę dziwi, że żaden propagator elektromobilności nie próbuje udowodnić swoimi wyborami, że to naprawdę ma sens.

