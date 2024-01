Spis treści: 01 Starsze osoby mają nieco inne wymagania, jeśli chodzi o samochód

02 Samochód dla seniora. ADAC wybrał najlepsze propozycje

03 Najlepsze auta dla seniora. Wśród nich kabriolet

Starsze osoby mają nieco inne wymagania, jeśli chodzi o samochód

Starsze osoby, które odłożyły trochę pieniędzy i chcą je wydać na nowy samochód (wychodzą przy tym z założenia, że jest to pewniejsza inwestycja, która przynajmniej w najbliższym czasie nie będzie wiązać się z różnego rodzaju naprawami) mogą mieć problem z wyborem odpowiedniego pojazdu. Wszystko wynika z faktu, że seniorzy, w porównaniu z ich dziećmi czy wnukami, mają trochę inne oczekiwania względem nowego auta.

Badania wykazały, że większość kierowców-seniorów uznaje za zbytek wszelkiego rodzaju technologiczne nowinki. Przebrnięcie przez nierzadko mało intuicyjne menu auta, by np. włączyć klimatyzację czy wybrać ulubioną stację radiową, może denerwować nawet młodych, a dla starszych może być problemem nie do pokonania.

Reklama

Większego znaczenia nie ma również to, jaką mocą dysponuje auto. Ma przetransportować podróżnych z punktu A do punktu B, a to, ile czasu potrzebuje na rozpędzenie się do 100 km/h, jest kwestią drugorzędną. Dla seniora istotne są natomiast wymiary samochodu. Auto musi być odpowiednio wysokie, by wsiadanie i wysiadanie nie stanowiło problemów, a przy tym dość niewielkie, żeby dość łatwo manewrować nim w wąskich uliczkach czy na ciasnych parkingach.

Samochód dla seniora. ADAC wybrał najlepsze propozycje

Specjaliści z niemieckiego automobilklubu ADAC przeanalizowali ofertę rynkową i wybrali nowe samochody, które będą odpowiadać potrzebom starszych kierowców. W związku ze specyficznymi oczekiwaniami tej grupy użytkowników eksperci nie brali pod uwagę mocy czy różnego rodzaju udogodnień cyfrowych danego auta, uwzględnili natomiast wymiary samochodu - musiał on mieć nie więcej niż 4,5 m długości i minimum 1,5 m wysokości. Wzięto również pod uwagę wysokość siedziska (co najmniej 47 cm), wysokość progu załadunkowego (maksymalnie 78 cm) czy widoczność we wszystkich kierunkach.

Wybrane w ten sposób modele aut pogrupowano według cen. Powstałe zestawienie prezentuje się następująco:

Samochody w cenie 20 tys. - 25 tys. euro

Samochody w cenie 25 tys. - 30 tys. euro

Samochody w cenie 35 tys. - 40 tys. euro

Samochody w cenie 40 tys. - 45 tys. euro

Samochody w cenie od 45 tys. euro

Najlepsze auta dla seniora. Wśród nich kabriolet

Jak się okazuje, najbardziej przyjaznym dla starszych osób producentem jest Volkswagen. W całym zestawieniu znalazły się trzy modele niemieckiego producenta. Dość ciekawie prezentuje się w nim T-Roc Cabrio, jednak trzeba pamiętać, że model nie jest oferowany w naszym kraju, a już wkrótce zniknie również z innych rynków Europy. Tworzeniem samochodów przyjaznych dla seniorów mogą również pochwalić się Nissan czy Seat, których auta znalazły się w dwóch najniższych cenowo przedziałach.