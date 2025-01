Znaki zniknęły z niemieckich dróg. Koniec jazdy bez ograniczeń prędkości?

Jak podają niemieckie media, w noc sylwestrową aktywiści z ruchu Extinction Rebellion usunęli znaki drogowe informujące o braku ograniczeń prędkości na kilku odcinkach autostrad A10, A12 i A13. W niektórych przypadkach znaki zostały zakryte taśmą klejącą, co w praktyce oznaczało, że kierowcy powinni dostosować się do zalecanej maksymalnej prędkości wynoszącej 130 km/h. Akcja miała na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem związany z brakiem limitów prędkości na niemieckich autostradach. W mediach społecznościowych osoby odpowiedzialne za tę inicjatywę jasno wyraziły swoje stanowisko.

Jeśli rząd nadal będzie ignorował kryzys klimatyczny i odmawiał wprowadzenia prostych środków, takich jak ograniczenie prędkości, to my zrobimy to za nich.

Do krucjaty przeciwko braku ograniczenia prędkości na części niemieckich autostrad cegiełkę dołożyła Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu. To organizacja non profit z siedzibą w Brukseli, która aktywnie lobbuje za rozwiązaniami zwiększającymi bezpieczeństwo ruchu drogowego. Organ kolejny raz wypowiedział się za wprowadzeniem stosownych ograniczeń zwracając uwagę, że przyczyni się to do zmniejszenia emisji CO2 i zmniejszy koszty związane z uniknięciem wypadków.