W skrócie Citroën ogłasza pilną akcję serwisową dotyczącą wadliwych poduszek powietrznych firmy Takata, zalecając natychmiastowe zaprzestanie jazdy.

Problem dotyczy modeli C4, DS4, DS5 i C Zero wyprodukowanych w latach 2010–2018 oraz wcześniej objętych modeli C3 i DS3.

Wadliwe poduszki mogą powodować wybuch i groźne obrażenia, dlatego właściciele powinni niezwłocznie zgłosić się do serwisu i sprawdzić swoje pojazdy.

Citroën rozszerzył akcję serwisową związaną z poduszkami powietrznymi. Po modelach C3 i DS3 z roczników 2009-2019, do serwisu zostaną wezwani właściciele modeli C4, DS4, DS5 i C Zero, które wyprodukowane zostały w latach 2010-2018.

Citroën ogłasza akcję serwisową. Producent zaleca zaprzestanie dalszej jazdy

Oficjalne potwierdzenie wystosował zarówno Citroën, jak i stosowną informację opublikowano również na stronie niemieckiego Federalnego Urzędu Ruchu Drogowego (KBA). Podano, że "błąd w generatorze gazu poduszki powietrznej kierowcy może w przypadku zadziałania poduszki prowadzić do niekontrolowanego otwarcia i uwolnienia fragmentów metalu, które mogą zranić pasażerów".

Akcja serwisowa Citroëna. Problemem wadliwa poduszka powietrzna

Właściciele określonych modeli są bezpośrednio informowani o konieczności jej wymiany telefonicznie przez producenta, ale to, czy ich pojazd jest objęty akcją serwisową, mogą również sprawdzić na stronie internetowej Citroëna, u dealera lub dzwoniąc na infolinię. Podkreślono, aby właściciele pojazdów, którzy zmienili adres lub dane kontaktowe, zaktualizowali informacje w bazie danych.

Firma Takata przez lata dostarczała poduszki powietrzne do najróżniejszych marek samochodów, jednak część z nich posiadała wadliwe generatory gazu. Wraz z upływem czasu - pod wpływem czynników klimatycznych, takich jak wysoka temperatura i wilgoć - przestają działać prawidłowo. Jeżeli podczas wypadku dojdzie do wystrzału poduszki, w generatorze gazu może powstać zbyt wysokie ciśnienie, co sprawi, że fragmenty metalu zostaną wyrzucone do wnętrza pojazdu. Może to doprowadzić do ciężkich obrażeń, a w najgorszym przypadku nawet do śmierci.

To kolejna akcja serwisowa spowodowana poduszkami powietrznymi firmy Takata

To już kolejna akcja serwisowa, do której dochodzi w związku z wadliwym działaniem poduszek powietrznych japońskiej firmy, które trafiły do pojazdów wielu producentów na całym świecie. Podobną akcję ogłosił Volkswagen na modele wprowadzone na rynek w latach 2005-2018, a także Opel na nieco ponad 26 tys. pojazdów w Polsce. W przypadku Nissana mówimy o około 70 tys. egzemplarzy, a Jeep musiał usunąć usterki w 3,3 tys. aut. Poduszki Takata montowane były również w samochodach marki BMW, Audi, Toyota, Honda oraz Mitsubishi w modelach z lat 1995-1999.

Transportowy Dozór Techniczny (TDT) poinformował, że w Polsce również rozpoczęło się wycofanie potencjalnie wadliwych poduszek powietrznych Takata montowanych w Citroenach. Zgodnie z dotychczasowym zgłoszeniem importera, akcją objęte były modele C3 oraz DS3. Jeżeli nie wiesz, czy twój pojazd jest objęty akcją serwisową, możesz to sprawdzić poprzez stronę internetową producenta przy użyciu numeru VIN lub kontaktując się z autoryzowanym serwisem.

