Doskonałe wiadomości z polskiego rynku. Tak dobrze nie było od dawna

Sprzedaż samochodów w Polsce w lipcu 2024

IBRM Samar poinformował, iż zgodnie z danymi z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, w lipcu 2024 roku zarejestrowano w Polsce 47 943 samochodów osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5 t, czyli o 14,91 proc. więcej niż rok wcześniej oraz o 15,81 proc. mniej niż w czerwcu 2024.

Skąd taki spadek w porównaniu do miesiąca wcześniejszego? Jak przypomina Samar, wakacje zawsze są okresem słabszej sprzedaży samochodów, więc takie a nie inne dane za lipiec nie są żadnym zaskoczeniem. Bardziej miarodajne jest odnoszenie się do analogicznego okresu w roku ubiegłym, a tu, jak już napisaliśmy, zanotowano spory wzrost. Warto także zwrócić uwagę, że lipiec był piętnastym miesiącem z rzędu, w którym wzrosła sprzedaż aut rok do roku.

Najchętniej kupowane samochody w Polsce w 2024 roku

W lipcu, tak jak w poprzednich miesiącach, na pierwszym miejscu uplasowała się Toyota, a za nią Skoda oraz Kia. Sprzedaż najpopularniejszych w Polsce marek prezentowała się następująco:

Toyota - 7320 aut Skoda - 4250 aut Kia - 3296 aut Volkswagen - 3141 aut Audi - 3050 aut Hyundai - 2788 aut Mercedes - 2669 aut BMW - 2328 aut Lexus - 1302 auta Dacia - 1282 auta

Najchętniej wybieranym samochodem w Polsce pozostaje Toyota Corolla, ale niespodziewanie na drugie miejsce podium wskoczyła Kia Sportage. Top 10 modeli w Polsce prezentuje się następująco:

Toyota Corolla - 1836 sztuk Kia Sportage - 1432 sztuk Toyota Yaris - 1362 sztuk Hyundai Tucson - 1213 sztuk Toyota Yaris Cross - 1086 sztuk Skoda Octavia - 1071 sztuk Toyta C-HR - 952 sztuk Volkswagen T-Roc - 857 sztuk Cupra Formentor - 792 sztuki Dacia Duster - 747 sztuk

W ujęciu rocznym najpopularniejszymi markami są Toyota, Skoda oraz Volkswagen, zaś modelami Corolla, Octavia i Yaris Cross.

Prognoza sprzedaży samochodów w Polsce na 2024 rok

IBRM Samar podał także prognozę na cały 2024 rok, która zakłada rejestrację około 540 tys. samochodów osobowych. Analitycy zakładają jednak, że liczba ta może się zwiększyć z uwagi na nadchodzące nowe unijne normy emisji CO2, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2025 roku. Mogą one odbić się na cenach samochodów, a także na dostępności niektórych modeli lub wersji silnikowych. Stąd możliwe jest przyspieszenie decyzji o zakupie samochodu przez niektórych kierowców, chcących zdążyć z transakcją jeszcze przed końcem roku.