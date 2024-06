Sprzedaż samochodów w Polsce. Niespodziewana zmiana lidera

Sprzedaż samochodów w Polsce w maju 2024 roku

Jak poinformował Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar, powodując się na dane z CEPiK-u, w maju 2024 roku w Polsce zarejestrowano 48 430 samochodów osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5 t. To o 4315 szt. więcej niż w analogicznym miesiącu 2023 roku (wzrost o 9,78 proc. r/r), jednak w porównaniu do kwietnia 2024 roku jest to o 1198 szt. mniej (spadek o 2,41 proc. m/m). Z kolei od początku 2024 roku zarejestrowano w Polsce 252 876 samochodów, co oznacza wzrost w porównaniu do roku ubiegłego o 13,6 proc.

Tylko za niewielką część tych statystyk odpowiadają pojazdyu dostawcze, których w maju zarejestrowano w Polsce 4781 sztuk. Jest to o 8,79 proc. mniej niż w kwietniu i o 13,7 proc. mniej niż w maju ubiegłego roku. W 2024 roku zarejestrowano łącznie 26 148 aut dostawczych, czyli o 2,5 proc. więcej w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Najczęściej samochody w Polsce niezmiennie kupują firmy - w maju odpowiadały za 68,87 proc. sprzedaży, zaś osoby fizyczne za 31,13 proc. Niemal identyczne proporcje utrzymują się od początku 2024 roku (68,19 proc. oraz 31,81 proc.).

Najbardziej popularne marki samochodów w Polsce

Jeśli chodzi o najczęściej wybierane przez Polaków marki, to tu nie ma zaskoczenia - liderem pozostaje Toyota, a na drugim miejscu znajduje się Skoda.

Toyota - 7930 szt. Skoda - 5538 szt. Volkswagen - 2973 szt. Kia - 2840 szt. Hyundai - 2550 szt. BMW - 2277 szt. Mercedes - 2230 szt. Audi - 2051 szt. Renault - 1690 szt. Mazda - 1615 szt.

Bardzo podobnie wygląda top 10 marek w Polsce, licząc sprzedaż od początku roku. Liderem jest Toyota (44 500 szt.), na drugim miejscu znalazła się Skoda (25 608 szt.), a na trzecim Volkswagen (13 973 szt.). Kolejne miejsca zajmują: 4. Kia (13 442 szt.), 5. Hyundai (12 419 szt.), 6. BMW (11 592 szt.), 7. Mercedes (11 343 szt.), 8. Audi (10 598 szt.), 9. Volvo (8348 szt.), 10. Renault (8118 szt.).

Najczęściej kupowane samochody w Polsce

Spore zaskoczenie jest natomiast lidera polskiego rynku, którym w maju nie okazała się Toyota Corolla. Została ona wyprzedzona, i to wyraźnie, przez Skodę Octavię. Przegrała także z RAV4:

Zestawienie najchętniej kupowanych w Polsce modeli od początku 2024 roku pozostaje jednak niezmienione - z Corollą na czele i Octavią na drugim miejscu. Wyraźny wzrost zainteresowania czeskim modelem w maju może wynikać z tego, że właśnie na rynek wchodzi jego zmodernizowana wersja. Z jednej więc strony przyciąga to klientów liczących na rabaty na schodzącą z rynku odmianę, a z drugiej takich, którzy chcieliby już zamówić odświeżoną Octavię.

Tym co jednak najbardziej zwraca uwagę w zestawieniu top 10 nowych samochodów w Polsce, jest niezwykłe zainteresowanie modelami Toyoty. Aż pięć z nich trafiło do pierwszej dziesiątki: 1. Toyota Corolla (12 136 szt.), 2. Skoda Octavia (9957 szt.), 3. Toyota Yaris Cross (6845 szt.), 4. Toyota RAV4 (6187 szt.), 5. Toyota C-HR (5844 szt.), 6. Toyota Yaris (5590 szt.), 7. Kia Sportage (5452 szt.), 8. Hyundai Tucson (5259 szt.), 9. Dacia Duster (3825 szt.), 10. Cupra Formentor (3405 szt.).