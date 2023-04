Salon w Szanghaju, czyli wielkie starcie europejsko-chińskie

Spis treści: 01 Europa nie odpuszcza Chinom

02 Najważniejsze nowości salonu w Szanghaju

Dzieje się tak również dlatego, że Chiny już od lat są największym na świecie rynkiem motoryzacyjnym. O randze salonu w Szanghaju świadczyć może fakt, że na miejscu pojawią się m.in. dyrektor generalny grupy Volkswagen Oliver Blume, a także szef marki Volkswagen, Thomas Schaefer czy szefowie marek premium: Audi - Markus Duesmann i Mercedesa - Ola Kallenius.

Europa nie odpuszcza Chinom

W ostatnich latach mamy do czynienia z postępującą ekspansją chińskich marek w Europie. Chińczycy chcą wykorzystać fakt, że Unia Europejska chce wykluczyć ze sprzedaży samochody spalinowe. Przejście na napędy elektryczne to w dużej mierze nowy początek, więc firmy z Państwa Środka liczą, że pozowli im to nawiązać walkę z europejskimi gigantami.

Reklama

Z drugiej strony, europejskie koncerny nie zamierzają bez walki oddawać Chińczykom ich własnego, lukratywnego rynku. Z tego względu nadchodzący salon będzie polem ciekawego starcia europejski-chińskiego. Jakie najważniejsze nowości zostaną zaprezentowane w Szanghaju?

Najważniejsze nowości salonu w Szanghaju

Chiński BYD pokaże dwa nowe pojazdy elektryczne - YangWang U9 i SUV-a U8. Ten pierwszy to sportowy samochód, wyposażony w pneumatyczne zawieszenie, które pozwala jechać... na trzech kołach (w przypadku np. przebicia opony). Kolejne nowości to elektryczny hatchback o nazwie Seagull oraz nowy model od należącej do BYD marki premium Denza.

Mało znana w Europie marka HiPhi, która w Chinach sprzedaje SUV-a o nazwie X i sedana Z, zaprezentuje trzecie model w gamie, o nazwie Y. Marka została założona w 2017 roku i ogłosiła już plany ekspansji na rynku europejskie. HiPhi jest od rok młodszą firmą niż powstałe w 2016 Electromobility Poland...

Na stoisku Hondy zobaczymy prototypy nowych pojazdów marki e:N. Pod tą marką od 2022 roku w Chinach produkowane i sprzedawane są dwa modele elektrycznych crossoverów o nazwie e:NP1 i e:NS1.

W Szanghaju odbędzie się światowe premiera Lexusa LM. To luksusowy minivan, który sprzedawany będzie również w Europie, gdzie ma konkurować m.in. z Mercedesami klasy V. Pierwsza generacja tego modelu również debiutowała w Szanghaju, w 2019 roku i nie trafiała na Stary Kontynent.

Maserati pokaże po raz pierwszy Grecale Folgore , czyli swojego SUV-a w wersji elektrycznej. Samochód oczywiście będzie sprzedawany w Europie, gdzie zadebiutuje po wakacjach.

Zdjęcie Maserati Grecale / Michał Domański / INTERIA.PL

W Szanghaju odbędzie się premiera Mercedesa-Maybach EQS SUV , czyli najbardziej luksusowej odmiany elektrycznego EQS-a SUV. Co ciekawe, będzie to dopiero pierwszy elektryczny model sygnowany logiem Maybacha.

Mini zaplanowało dwie premiery. Zadebiutują niewielki elektryczny crossover o nazwie Aceman , przy czym będzie to samochód koncepcyjny, a także elektryczne Mini hatchback w wersji kabrio.

Nio to chiński producent samochodów elektrycznych klasy premium, który rozpoczął działalność w 2018 roku, a w 2022 roku ogłosił wejście do Europy. Na Starym Kontynencie Nio oferuje w abonamencie modele ET7, ET5 i EL7 i ES7 . Nio stawia nie tylko na ładowanie, ale również umożliwia wymianę baterii rozładowanych na pełne, co odbywa się w specjalnych punktach. W Szanghaju Nio pokaże niewielkiego crossovera o nazwie ES6, który - na skutek sprzeciwu Audi - w Europie będzie sprzedawany jako EC6.

Nissan przez salonem w Szanghaju pozostał dość tajemniczy. Wiadomo jedynie, że pokaże dwa elektryczne pojazdy koncepcyjne - w tym kabriolet o nazwie Max-Out.

Należąca do Volvo marka Polestar zaprezentuje nowy model produkcyjny. Polestar 4 to średniej wielkości crossover, który będzie oferowany również na rynkach Starego Kontynentu, gdzie będzie rywalizować m.in. z Teslą Model Y czy Audi Q4 E-tron. Auto ma mieć czworo drzwi, wygląd coupe oraz wysokie osiągi.

Porsche zaplanowało premierę Cayenne po głębokiej modernizacji. Auto nie tylko otrzyma nieco zmieniony wygląd, ale również nowe zawieszenie. Chiny to dla Porsche największy pojedynczy rynek zbytu.

Zdjęcie Nowe Porsche Cayenne / materiały prasowe

Smart, który obecnie należy do Mercedesa i Geely, pokaże model o nazwie #3, czyli kompaktowego elektrycznego crossovera o wyglądzie coupe. Będzie to drugi model marki, po #1, który ma trafić na rynki europejskie w 2024 roku.

Toyota potraktowała Szanghaj dość skromnie, bowiem pokaże tylko dwa nowe modele elektrycznego z serii bZ. Mają one trafić do sprzedaży w Chinach w 2024 roku.

Największą premierą Volkswagena jest ID.7 , czy najwyżej pozycjonowany pojazd z elektrycznej rodziny ID. Samochód zaprojektowano głównie z myślą o rynku chińskim i amerykańskim, ale będzie go można kupić również w Europie. Volkswagen obiecuje zasięg do 700 km oraz cenę poniżej 60 tys. euro, chociaż z pewnością te cechy nie będą dotyczyły jednego i tego samego pojazdu.

Zdjęcie ID.7 ma sylwetkę czterodrzwiowego coupé, ale jest znacznie wyższe od Arteona / materiały prasowe

Xpeng to kolejna chińska firma, która produkuje elektryczne samochody segmentu premium. W Szanghaju pokaże crossovera, oczywiście z nadwoziem w stylu coupe, o nazwie G6, który będzie pozycjonowany w tym samym segmencie co Tesla Model Y czy wspomniane wcześnie Nio ES6 (EC6).

Natomiast należąca do Geely marka Zeekr pokaże kompaktowego crossovera o napędzie elektrycznym o nazwie X. Auto ma trafić do Europy, będzie konkurować m.in. z Audi Q4 e-tron, BMW iX1 czy Mercedesem EQA. Samochód oparty jest na tej samej platformie co Smart #1.



***