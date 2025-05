Co to oznacza w praktyce? Otóż rowerzyści mogą jechać obok siebie, ale tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy nie przeszkadza to innym. Problem polega na tym, że przepis nie definiuje precyzyjnie, co stanowi "utrudnianie ruchu". Czy samochód zmuszony do zwolnienia za dwoma jadącymi obok siebie rowerzystami to już utrudnienie? Interpretacja przepisu pozostawia pole do dyskusji.