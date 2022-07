Mini Concept Aceman. Taka będzie przyszłość marki?

Spis treści: 01 Mini Concept Aceman wyznacza kierunek

Concept Acemana to zapowiedź wersji produkcyjne modelu, który ma plasować się między nowym trzydrzwiowym Cooperem i nowym Countrymanem.

Ponadto za sprawą konceptu, można dowiedzieć się czegoś więcej o tym, w jakim kierunku podąży marka w najbliższym czasie. Ta stawia na elektryfikację, rozwój technologii cyfrowej, minimalizm w stylistyce oraz rezygnację ze skóry i chromów.

Zdjęcie Mini może "puścić oczko" do swojego właściciela. /BMW /materiały prasowe

Mini Concept Aceman wyznacza kierunek

Stylistyka Acemana stanowi ewolucję dzisiejszych rozwiązań. Przykładowo linie nadwozia stały się ostrzejsze. Pozbyto się też chromów. Jednak ciągle widać, że samochód jest reprezentantem marki Mini. Charakterystyczna jest sylwetka czy kształt świateł.

Mini Concept Aceman - minimalizm stylistyczny

Uwagę zwraca przód auta. W miejscu dawnego grilla jest teraz ekran, za pomocą którego Mini może wyświetlać różne wzory. Efekty świetlne mogą tworzyć też reflektory. Przykładowo po otwarciu samochodu, ma on "puszczać oczko" do właściciela. Dodatkowo podczas zbliżania się do auta, kierowcy ma to towarzyszyć tło dźwiękowe.

Zdjęcie Wszechobecny w tym aucie. jest tzw. Union Jack czyli brytyjska flaga. / BMW / materiały prasowe

Jeśli ktoś myśli, że ta pewnego rodzaju ekstrawagancja znika wraz z wejściem do środka, myli się. Jest jeszcze ciekawiej. Mini poszalało, jeśli chodzi o kolorystykę. Jest pełna kolorów i różnego rodzaju wzorów.

Tapicerka wykonana została oczywiście z materiałów z recyklingu. Zrezygnowano ze skóry, nawet kierownica została obszyta welurem.

Mini Concept Aceman 1 / 13 Mini Concept Aceman. Źródło: materiały prasowe Autor: BMW udostępnij

Znakiem rozpoznawczym klasycznego Mini był umieszczony centralnie prędkościomierz. W kolejnych generacjach został on zastąpiony przez ekran systemu infotainment, nie inaczej jest Acemanie. Obszar wyświetlania rozciąga się jednak poza ekran - na całą szerokość deski rozdzielczej. Mimo cyfryzacji pojawiły się jednak także fizyczne przełączniki. Znajdują się pod wyświetlaczem.

Mini Concept Aceman to samochód elektryczny. Nic więcej nie wiadomo

Mini nie zdradziło żadnych szczegółów na temat napędu. Wiadomo jedynie, że samochód będzie elektryczny, ale to raczej nie stanowi zaskoczenia. Konkretne informacje na ten temat pojawią się zapewne wraz z premierą wersji produkcyjnej, ale na tą będziemy musieli jeszcze poczekać.

Mini Aceman będzie skierowany do młodego pokolenia

Mini ewidentnie kieruje Acemana do młodszego pokolenia. Podkreśla jego młodzieńczy charakter. Pytanie, czy samochód nie jest zbyt "młodzieńczy". Co prawda nie można mu odmówić bycia eko (choć o tym przekonamy się kiedy poznamy więcej szczegółów odnośnie napędu), kolorowy i cyfrowy z każdej strony.

Pierwsza publiczna prezentacja Mini Concept Aceman odbędzie się na targach gier komputerowych i wideo Gamescom (to wiele mówi odnośnie grupy docelowej) w Kolonii, które odbędą się w dniach 23-28 sierpnia 2022 roku.

