Spór o S6 i ES6 oraz S8 i ES8. Pierwsza runda dla Niemców, co zrobią Chińczycy?

Audi pozew złożyło już w 2021 roku, gdy Nio ogłosiło plany wejścia na rynki europejskie. Niemiecki koncern wskazywał na podobieństwa nazw chińskich samochodów ES6 i ES8 z nazwami usportowionych modeli Audi: S6 i S8. Premiery Nio kończy rok dwiema premierami. Nowy EC7 i zmodernizowany ES8

Nio przegrywa z Audi. Chodzi o ES6 i ES8 oraz S6 i S8

Sprawa trwała 15 miesięcy i zakończyła się po myśli niemieckiego producenta. Sąd orzekł, że nazwy rzeczywiście brzmią podobnie i fakt, że pisownia jest inna - niczego nie zmienia. Jak słusznie zauważył sędzia, klienci mogą pomyśleć, że ES6 i ES8 to nic innego, jak elektryczne wersje modeli S6 i S8.

Wyrok nie jest prawomocny, jest więc spora szansa, że Nio złoży apelację. W przeciwnym razie Chińczycy będą zmuszeni do zmiany nazw swoich SUV-ów.

Reklama

Nio rośnie w siłę

Nio to młoda, ale szybko rozwijąca się marka samochodów elektrycznych. W 2022 roku Nio dostarczyło ponad 120 tysięcy samochodów, zdecydowaną większość w Chinach. Jednak od 2021 roku Nio ES8 można zamawiać również w Norwegii, czyli kraju, który jest zdecydowanym liderem elektromobilności w Europie.

Z kolei w październiku 2022 roku Nio zorganizowało w Berlinie europejskią premierę, zapowiadając rychłe wprowadzenie swoich pojazdów na rynki Niemiec, Holandii, Danii i Szwecji. Jednocześnie otwarto zamówienia na modele EL7 (średniej wielkości SUV), ET5 (elektryczny sedna) i ET7 (flagowy elektryczny sedan).

Dostawy ET7 miały się rozpocząć już w październiku 2022 roku, EL7 - w styczniu, a ET5 - w marcu 2023 roku.

Zamiast ładowania - wymiana akumulatorów

Nio to producent, który umożliwia nie tylko ładowanie, ale również wymianę baterii. Ma się to odbywać na specjalnie wybudowanych stacjach, do końca ubiegłego roku pierwsze 20 obiektów umożliwiających wymianę pustych akumulatorów na pełne, miało powstać w Norwegii

***