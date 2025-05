Dla pierwszych 500 klientów producent przygotował zestaw powitalny zawierający: kartę NFC do uruchamiania auta, etui na kartę oraz zapach do wnętrza.

Omoda 9 Super Hybrid to SUV segmentu D z napędem hybrydowym plug-in, który generuje 395 kW (537 KM) i 650 Nm. Auto przyspiesza od 0 do 100 km/h w 4,9 sekundy. Napęd obejmuje silnik spalinowy 1.5 turbo oraz trzy silniki elektryczne - dwa przednie i jeden tylny.

Zasięg w trybie elektrycznym wynosi 145 km według normy WLTP. Bateria o pojemności 34,46 kWh obsługuje ładowanie prądem stałym z mocą do 70 kW. Na jednym ładowaniu i tankowaniu auto może pokonać około 1100 km. Ładowanie prądem przemiennym odbywa się z mocą 6,6 kW. Funkcja V2L pozwala na zasilanie urządzeń zewnętrznych mocą do 6,6 kW (adapter nie jest w zestawie).

Volkswagen Tayron (4770 mm długości, 2791 mm rozstawu osi) to nowy SUV pozycjonowany pomiędzy Tiguanem a Touaregiem, dostępny również w wersji siedmiomiejscowej. Model ten oferowany jest z szeroką gamą napędów, w tym jako hybryda plug-in o mocy do 272 KM i zasięgu elektrycznym ok. 100 km (WLTP).