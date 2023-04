Elektryczny supersamochód YangWang może podskakiwać i jeździć na trzech kołach

Chociaż aktywne zawieszenie było dotychczas domeną głównie luksusowych limuzyn, od pewnego czasu rozwiązanie to trafia także na wyposażenie sportowych modeli. Przykładem niech będzie zaprezentowany niedawno w Szanghaju, nowoczesny supersamochód YangWang U9, który dzięki innowacyjnemu i inteligentnemu podwoziu potrafi nie tylko podskakiwać, ale nawet jeździć na trzech kołach.

System "Disus-X" to komfort i bezpieczeństwo

Te oszałamiające możliwości są wynikiem zastosowania zupełnie nowego systemu zawieszenia o nazwie "Disus-X". Opracowane przez chińskiego producenta rozwiązanie, łączy hydraulikę, pneumatykę oraz inteligentny system sterowania nadwoziem, co pozwala na płynne wykonywanie pionowych, bocznych i wzdłużnych ruchów i korygowanie zachowania nadwozia na bieżąco, w zależności od aktualnych warunków drogowych. Wszystko w celu zapewnienia jak największego komfortu, ale też bezpieczeństwa.

Reklama

Wideo youtube

Podczas prezentacji możliwości nowego systemu, zwrócono uwagę, że system może być używany do zmniejszania przechyłów nadwozia, minimalizowania ryzyka dachowania oraz wspomagania przyspieszania i hamowania awaryjnego. Co więcej - samochód wyposażony w rozwiązanie jest w stanie jechać nawet bez jednego koła. Jest to specjalna funkcja, która wykorzystuje inteligentne poziomowanie nadwozia, np. w celu uniknięcia ocierania tarczy hamulcowej o podłoże.

Wideo youtube

Disus-X to pierwszy samodzielnie opracowany, inteligentny system kontroli nadwozia wprowadzony przez chińską firmę motoryzacyjną. Jest to wyjątkowe rozwiązanie, które pozwoli umocnić pozycję koncernu BYD na światowym rynku. - powiedział prezes i prezes BYD, Wang Chuanfu

YangWang U9 - 4 silniki elektryczne i ponad 1100 KM

Oczywiście sam model U9 to, coś więcej niż tylko innowacyjny system zawieszenia. Supersamochód przyciąga uwagę swoją stylistyką, a także osiągami, które mogą wzbudzić szacunek u niejednego konkurenta.

Pojazd został bowiem wyposażony w cztery silniki elektryczne, które łącznie zapewniają moc ponad 1100 KM i 1280 Nm momentu obrotowego. Takie wartości w zupełności wystarczają by supernowoczesny bolid osiągał 100 km/h w zaledwie 2 sekundy. Producent zapewnia też, że nowość jest w stanie przejechać nawet 700 km na jednym ładowaniu.

Chociaż na obecną chwilę nie wiadomo, czy pojazd będzie dostępny na europejskim rynku - bez wątpienia, jest na co czekać.

***