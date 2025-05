Zaskoczenie urzędników ze szwajcarskiej gminy Köniz musiało być niemałe, gdy na zdjęciu wykonanym przez fotoradar nie widniał żaden pojazd. Sprawcą wykroczenia okazała się przelatująca kaczka, która na odcinku z ograniczeniem prędkości do 30 km/h osiągnęła aż 52 km/h. Nie było to jednak jej pierwsze wykroczenie, choć pewności co do tego nie ma. Dokładne zidentyfikowanie sprawcy jest przecież niemożliwe.