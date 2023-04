OMODA wchodzi do Europy i chce sprzedawać spalinowe auta. Co to za marka?

Spis treści: 01 OMODA - nowa marka na polskim rynku. Skąd pochodzi?

02 Jakie samochody produkuje OMODA?

03 Co to jest OMODA 5?

04 Dlaczego marka OMODA wybrała Polskę na jeden z pierwszych rynków?

OMODA - słysząc tę nazwę chciałoby się szukać niemego "k" na początku, ale to zupełnie nie o to chodzi. OMODA to połączenie wyrażającego zaskoczenie "Ooo!" oraz wymowy słowa "Modern," które w ustach niektórych brzmi bardziej jak "moda". "O" na początku to również nawiązanie do słowa "oxygen", czyli "tlen" - jak ujęto w komunikacie marketingowym, "podstawowego elementu naszego życia".

OMODA - nowa marka na polskim rynku. Skąd pochodzi?

Sama nazwa nie kojarzy się z żadną znaną marką, ale choć na aucie nie znajdziemy takiego oznaczenia, producent nie ukrywa, że jest to brand należący do Chery International. To chiński koncern, który sprzedał już przeszło 11,2 miliona samochodów na świecie, w samym zeszłym roku klientów znalazło 1,2 miliona aut różnych należących do niego marek. Samo Chery jest m.in. współwłaścicielem marek Jaguar i Land Rover. OMODA, jako młoda marka, ma na swoim koncie 13 tysięcy sprzedanych aut sprzedanych w samym tylko pierwszym kwartale tego roku.

5 centrów badań i rozwoju na różnych kontynentach, 9 tysięcy osób w nich pracujących i 20 tysięcy patentów mają podpowiadać, że Chery ma poważne, globalne aspiracje. Sama OMODA dostępna jest już w Meksyku, Turcji, Australii i Izraelu, a teraz wkracza do Unii Europejskiej. Polska jest jednym z pierwszych krajów, w których zobaczymy samochody tej marki już w trzecim kwartale bieżącego roku.



Jakie samochody produkuje OMODA?

Podczas prezentacji pokazano jeden model - OMODA 5. Z czasem do gamy mają dołączyć jeszcze modele 3 i 7 oraz trzy auta sub-marki OMODY - JAECOO. Obie marki zaprezentują swoje modele podczas Shanghai International Auto Show - targów motoryzacyjnych, które startują 18 kwietnia.



Co to jest OMODA 5?

Pierwszy model marki OMODA to crossover wielkości Kii Niro czy Mazdy MX-30. Ma 4,4 metra długości, 1,8 metra szerokości i jest wysoki na niemal 1,6 metra. Rozstaw osi to 2,63 m. Auto początkowo oferowane będzie wyłącznie w wersji spalinowej. Napędzać je będzie silnik o pojemności 1.6 TGDI i mocy 197 KM, sprzężony z dwusprzęgłową przekładnią automatyczną. Napęd ma trafiać na przednie koła. Kilka miesięcy po debiucie wersji spalinowej, gamę uzupełni wersja elektryczna. Jak na razie nie zaprezentowano pełnej specyfikacji modelu. Wiadomo natomiast, że OMODA 5 zdobyła 5 gwiazdek w testach EuroNCAP, a o jakości produktów marki ma świadczyć pięcioletnia gwarancja.



Dlaczego marka OMODA wybrała Polskę na jeden z pierwszych rynków?

Zapytany o to Ajax Jia, Brand Director of OMODA Europe, przyznał, że koncern widzi duży potencjał rynkowy naszego kraju, docenia jego lokalizację w samym sercu Europy i widząc rynkowy udział aut spalinowych w sprzedaży, dostrzega duży potencjał we wprowadzeniu właśnie takiej wersji na rynek. Co więcej, OMODA w dalszym horyzoncie czasowym rozważa możliwość otwarcia fabryki w Europie. Czy w Polsce? Na tak precyzyjną, wiążącą odpowiedź jest jeszcze zbyt wcześnie. Izera powstaje w kooperacji z Geely, czas pokaże, czy znajdzie się u nas miejsce na jeszcze jedną, lokalną markę.

Chery International ma doświadczenie w budowaniu takich biznesów - należąca do niego marka DR, z fabryką we Włoszech, po trzech pierwszych miesiącach 2023 r. jest w TOP 20 najpopularniejszych marek na rynku i może się pochwalić większą sprzedażą niż Cupra, Seat, Mazda czy Volvo.

