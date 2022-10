Mercedes EQE SUV - stylistycznie bez zaskoczenia

Stylistycznie nie ma niespodzianki. Mercedes EQE SUV wygląda jak mniejsza wersja EQS SUV.

Samochód ma 4 863 mm długości, (rozstaw osi wynosi 3 030 mm), 1 940 mm szerokości i 1686 mm wysokości. Jak podaje producent, SUV jest bardziej kompaktowy niż EQE w wersji sedan. Rozstaw osi zmniejszył się o 90 mm, a długość o 132 mm. EQE SUV dysponuje bagażnikiem o pojemności 520 litrów. Po całkowitym złożeniu siedzeń przestrzeń rośnie do 1 675 litrów.

Wnętrze samochodu również nie jest zaskoczeniem. Tym bardziej, że jakiś czas temu Mercedes upublicznił zdjęcia zapowiadające jak EQE SUV będzie wyglądał w środku.

Reklama

Zdjęcie Wnętrze Mercedesa EQE SUV / Mercedes / materiały prasowe

Oczywiście na desce rozdzielczej niepodzielnie króluje wielki wyświetlacz, na którym teraz będzie można także oglądać filmy dzięki dostępowi do serwisów streamingowych. Taką możliwość (na szczęście) będzie miał jednak tylko pasażer.

Mercedes EQE SUV w kilku wersjach

Samochód będzie oferowany w kilku wersjach. Każda z nich będzie dostępna z akumulatorem o pojemności 90,6 kWh, zabudowanym pod podłogą. Samochody ładować będzie można z maksymalną mocą 170 kW.

Zdjęcie Mercedes EQE SUV / Mercedes / materiały prasowe

Najsłabsza wersja w gamie, czyli EQE 350+ posiada napęd na tylne koła. Dysponuje ona mocą 215 kW (nieco ponad 288 KM) i 565 Nm momentu obrotowego. Producent deklaruje, że zasięg tej wersji może wynosić od 480 do 590 km. Mercedes EQE 350 4MATIC posiada już napęd na cztery koła, ale dysponuje dokładnie tą samą mocą co wersja podana powyżej. Różni się natomiast, jeśli chodzi o moment obrotowy - to 765 Nm. Zasięg również ma być imponujący. Mercedes zapowiada, że będzie on wynosił od 459 do 558 km.

Mercedes EQE SUV 1 / 15 Mercedes EQE SUV Źródło: materiały prasowe Autor: Mercedes udostępnij

Najmocniejszą wersją poniżej AMG będzie EQE 500 4MATIC oferowany również z napędem na cztery koła. Jego moc ma wynosić 300 kW (ok. 408 KM), a moment obrotowy 858 Nm. Zasięg auta ma wahać się miedzy 460 i 547 km.

Mercedes EQE SUV będzie dostępny również w wersji AMG. Wersja EQE 43 4MATIC będzie dysponować napędem na cztery koła i oferować moc 476 KM i 858 Nm. To pozwoli na rozpędzenie się od zera do "setki" w 4,3 sekundy. Prędkość maksymalna z kolei ma wynosić 210 km/h. Oczywiście, w porównaniu do słabszych wersji, zasięg będzie niższy. To 431-488 km. Drugą wersją AMG będzie EQE 53 4MATIC+. W tej również znajdziemy napęd na cztery koła. Samochód dysponować będzie mocą 626 KM i 950 Nm momentu obrotowego.

Samochód może być jednak jeszcze mocniejszy, jeśli klient zdecyduje się na pakiet AMG DYNAMIC PLUS. Wtedy moc rośnie do 687 KM, moment obrotowy to 1000 Nm, czas od zera do 100 km/h wynosi tylko 3,5 sekundy, a prędkość maksymalna to 240 km/h.

Mercedes EQE SUV będzie dbał o oszczędność energii

Mercedes EQE SUV jest wyposażony w różnego rodzaju systemy, które mają za zadanie dbać o oszczędność energii. Przykładowo, jeśli pojawi się ryzyko, że samochód nie dotrze do celu lub stacji ładowania, system o tym powiadomi i wskaże włączenie trybu ECO. Ponadto obliczy również odpowiednią prędkość, która zapewni takie zużycie energii, by nie zabrakło jej na środku drogi. Nie zabraknie również znanego z Mercedesa systemu sterowania poziomem rekuperacji.

***