Volkswagen uznał wyższość Tesli. Przyjmie standardy amerykańskiego producenta

Droga do elektryfikacji wymaga współpracy. Grupa Volkswagena jest kolejną spółką, która dostosuje swoje samochody do infrastruktury amerykańskiego giganta. To oznacza, że w przyszłości modele produkowane przez niemiecki koncern będą dostosowane do korzystania z sieci ładowania opartych o standard NACS, z na którym bazują superchargery Tesli.

Zdjęcie Grupa Volkswagena uznała wyższość Tesli. Dostosuje swoje auta do korzystania z Superchargerów / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL