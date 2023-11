Japończycy znowu numerem jeden. Wyprzedzili Mercedesa, BMW i Teslę

Spis treści: 01 Toyota najbardziej cenioną marką motoryzacyjną na świecie

Toyota najbardziej cenioną marką motoryzacyjną na świecie

Jak co roku firma Interbrand przygotowała ranking najbardziej cenionych firm świata. W ścisłej czołówce znalazły się marki z sektora technologicznego i sprzedaży tj, Apple, Microsoft, Amazon, Google czy Samsung. Szóste miejsce, według najnowszego raportu Best Global Brand 2023, zajmuje Toyota Motor Corporation.

Japoński koncern odnotowując 8 procentowy wzrost w stosunku do roku ubiegłego (64,5 mld dolarów), drugi rok z rzędu zapewnił sobie pozycję lidera w segmencie motoryzacyjnym, wyprzedzając takie marki jak Mercedes (61,4 mld dolarów), BMW (51,1 mld dolarów) i Tesla (49,9 mld dolarów).

Zdjęcie Nowa Toyota Land Cruiser 250 (2024) / Jan Guss-Gasiński

Best Global Brands 2023. Najbardziej cenione marki motoryzacyjne

Toyota (6. miejsce - 64,5 mld dolarów) Mercedes-Benz (7. miejsce - 61,4 mld dolarów) BMW (10. miejsce - 51,1 mld dolarów) Tesla (12. miejsce - 49,9 mld dolarów) Honda (27. miejsce - 24,4 mld dolarów) Hyundai (32. miejsce - 20,4 mld dolarów) Audi (45. miejsce - 16,3 mld dolarów) Porsche (47. miejsce - 16,2 mld dolarów) Volkswagen (50. miejsce - 15,1 mld dolarów) Ford (51. miejsce - 14,8 mld dolarów)

W porównaniu do roku ubiegłego w rankingu nie zmieniło się wiele. Na liście dziesięciu najbardziej cenionych marek motoryzacyjnych ciągle widzimy tych samych producentów. Zmieniła się jedynie kolejność na końcu stawki. Wynika to z faktu, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy wartość Porsche (8. miejsce) wzrosła z 13,5 do 16,2 mld dolarów, co pozwoliło marce z Zuffenhausen wyprzedzić Volkswagena (9. miejsce) i Forda (10. miejsce). Niewiele brakowało, by producent sportowych aut przeskoczył również Audi (7. miejsce). Więcej wydarzyło się w rankingu światowym. Coca-Cola (8. miejsce) ustąpiła miejsce Mercedesowi (7. miejsce), a pozycję firmy Disney zajęło Nike (9. miejsce), za którym uplasowało się BMW (10. miejsce).

Zdjęcie Toyota GR Supra / Jan Guss-Gasiński

Best Global Brands 2023. Najbardziej cenione marki na świecie

Apple (502,6 mld dolarów) Microsoft (316,6 mld dolarów) Amazon (276,9 mld dolarów) Google (260,2 mld dolarów) Samsung (91,4 mld dolarów) Toyota (64,1 mld dolarów) Mercedes-Benz (61,4 mld dolarów) Coca-Cola (58 mld dolarów) Nike (53,7 mld dolarów) BMW (51,1 mld dolarów)

Toyota sprzedaje najwięcej aut na świecie

Za sukcesem koncernu Toyota Motor Corporation stoją fenomenalne wyniki sprzedaży. W 2022 roku japońska marka sprzedała na całym świecie prawie 10,5 miliona samochodów Toyoty, Lexusa, Daihatsu oraz Hino, utrzymując wynik na poziomie 2021 roku. Auta Toyoty trafiają do klientów w 170 krajach i regionach. Ponadto firma może się pochwalić wieloma tytułami mistrzowskimi w WRC, WEC oraz Rajdzie Dakar.