Europejskim producentom jest coraz trudniej przyciągnąć do salonów nowych klientów. Auta są coraz droższe, muszą spełniać kolejne unijne wymagania, co podnosi koszty produkcji, a dodatkowym utrapieniem są chińscy producenci, którzy proponują znakomicie wyposażone, i świetnie wyglądające auta w niskich cenach. Nie dziwi więc, że producenci szukają nowych dróg na przykucie uwagi.

Jednym ze sposobów, który może zadziałać, jest powrót do legendarnych modeli sprzed lat. Takich, którymi Europejczycy jeździli, gdy byli dziećmi, albo pamiętają je z domu rodzinnego. Nie jest tajemnicą, że często swoje decyzje zakupowe opieramy choć w części na sentymencie - możliwe, że niejeden klient chętnie wróciłby myślami do dzieciństwa i przejażdżek z dziadkiem jego ukochanym samochodem.

Nawiązanie do sentymentów może być też sprytnym sposobem do przekonania klientów do elektromobilności. Pamiętam, że podczas pierwszych jazd testowych Renault 5 ktoś mnie zapytał co to za auto i gdy usłyszał, że elektryczne Renault 5 stwierdził, że trudno, ta mu się podoba, że mógłby nim jeździć nawet w elektrycznej wersji. Bo do klientów trzeba dotrzeć przez serce, a nie tylko rozum.