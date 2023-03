Spis treści: 01 VW ID. 2all - z zewnątrz Polo, w środku - Golf

02 VW w końcu słucha klientów

03 VW ID. 2all - napęd i zasięg

04 Ile będzie kosztował VW ID. 2all?

"Błyskawicznie i radykalnie przekształcamy Volkswagena. ID. 2all pokazuje, dokąd chcemy zaprowadzić markę: chcemy być blisko klienta, oferować auta wyposażone w topowe technologie i opakowane w fantastyczny design. Transformację realizujemy w szybkim tempie, aby elektromobilność była dostępna masowo." Tak nowe dzieło firmy przedstawił podczas prezentacji Thomas Schäfer, prezes zarządu marki Volkswagen Samochody Osobowe.

Auto w koncepcyjnej formie zadebiutowało ledwie miesiąc po zatrudnieniu Andreasa Mindta - nowego szefa designu marki, a egzemplarz wystawiony na scenie w Hamburgu miał jeszcze deskę rozdzielczą z Polo. Widać, że Volkswagenowi naprawdę się spieszy.



Reklama

Volkswagen ID. 2all 1 / 8 Volkswagen ID. 2all Źródło: materiały prasowe

VW ID. 2all - z zewnątrz Polo, w środku - Golf

Nadwozie ID. 2all ma 405 cm długości, co stawia ten model na równi z Polo, jednak kabina zdaje się obiecywać o wiele więcej. 260 cm rozstawu osi plasuje nowy model Volkswagena w klasie Golfa, a bagażnikiem o pojemności 490 l bije na głowę oba dobrze znane modele. Po złożeniu kanapy przestrzeń ładunkowa rośnie do 1330 litrów.

Wynik ten jest możliwy dzięki zastosowaniu platformy MEB Entry. Pozwala ona na umieszczenie kompaktowych elementów układu napędowego w przedniej części nadwozia i napędzanie przednich kół. Skrócenie zwisów i maksymalne rozsunięcie osi sprawiło, że zostało mnóstwo miejsca do zagospodarowania jako przestrzeń dla kierowcy, pasażerów i bagażu.



Zdjęcie Maksymalna pojemność przestrzeni ładunkowej to aż 1330 litrów / materiały prasowe

VW w końcu słucha klientów

Gdy na rynku zadebiutowało ID.3 wszyscy zwracali uwagę na plastikowość jego wnętrza, brak tapicerowanych wykończeń, czy mały i nieprzejrzysty wyświetlacz zastępujący zegary. Prezes VW przyznał, że ID. 2all zostało przygotowane po wysłuchaniu tych opinii. Ma zaskakiwać jakością, a wspomniane niedostatki mają odejść w przeszłość.

Volkswagen zrobił też pożądany przez klientów kroczek wstecz jeśli chodzi o obsługę - pod ekranem systemu multimedialnego pojawiło się fizyczne pokrętło do regulacji głośności, a obok niego - przyciski do regulacji temperatury, przyjaźniejsze w obsłudze niż stosowane w innych modelach z rodziny ID - suwaki. Tak przynajmniej wynika z grafik przygotowanych przez producenta, bo wnętrze egzemplarza koncepcyjnego pokazanego podczas prezentacji jeszcze nie było gotowe.

Zdjęcie Tak wygląda kokpit modelu ID. 2all / materiały prasowe

VW ID. 2all - napęd i zasięg

Tak jak pozostałe modele z rodziny ID, model 2all będzie dostępny wyłącznie jako elektryk. Napędzający jego przednie koła silnik elektryczny ma mieć 226 KM mocy, a bateria ma wystarczyć na przejechanie do 450 km wg WLTP. Jej pojemności producent nie podał, za to poinformował, że na stacji szybkiego ładowania prądem stałym jej napełnienie z poziomu 10 do 80 proc. ma trwać 20 minut. W domu będzie można wykorzystać potencjał wallboxa o mocy do 11 kW.

Tak skonfigurowany układ napędowy pozwoli małemu Volkswagenowi na rozpędzenie się do 100 km/h w czasie krótszym niż 7 sekund, a jego prędkość maksymalną ustalono na 160 km/h.



Zdjęcie W małym Volkswagenie uwagę przyciągają 20-calowe obręcze mocno wyciągnięte do narożników nadwozia / Krzysztof Mocek / INTERIA.PL

Ile będzie kosztował VW ID. 2all?

Mimo że auto ma trafić do sprzedaży w 2025 r., Volkswagen już teraz podał, że stawia sobie za cel utrzymanie ceny bazowej na poziomie poniżej 25 tysięcy euro. Na dziś oznaczałoby to kwotę poniżej 115 tys. zł.

ID. 2all będzie jednym z 10 nowych modeli elektrycznych, które Volkswagen wprowadzi na rynek do 2026 r. W najbliższym czasie pojawią się trzy auta: ID.3 drugiej generacji i sportowy ID.3 GTX oraz flagowy ID.7, następnie w 2026 roku na rynek trafi kompaktowy elektryczny SUV. Do tego czasu VW chce zwiększyć udział modeli elektrycznych w swojej sprzedaży do 80 proc.

Mały, niedrogi, dobrze wyposażony i atrakcyjnie wykończony ID. 2all będzie modelem, dzięki któremu według prezesa Schäfera klienci znowu zaczną kochać Volkswageny jak kiedyś Garbusa czy Ogórka. Czy to się uda - przekonamy się za 2 lata.



***