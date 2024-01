Chińska marka podbija Europę. Na zachodzie już wygryźli konkurencje

Spis treści: 01 Chiński SUV podbija Europę. Hiszpania już zdobyta

02 Europejczycy nie mają sentymentów

03 Chińskie auta zdobędą Stary Kontynent?

04 MG ZS - co to za auto ile kosztuje w Polsce?

Marki europejskie z wieloletnimi tradycjami nie zatrzymają przy sobie klientów, jeśli ich auta nie przestaną drożeć. Najlepiej pokazuje to przykład brytyjskiej marki MG, która jest częścią chińskiego koncernu SAIC. W grudniu 2023 roku, swoim modelem ZS, marka zdominowała hiszpański rynek.

Chiński SUV podbija Europę. Hiszpania już zdobyta

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Automotive News Europe, w grudniu ub. roku zarejestrowano na hiszpańskim rynku 2563 egzemplarze modelu MG ZS. Tym sposobem chiński crossover wyprzedził takie bestsellery, jak Renault Clio (2360 szt.) czy Dacię Sandero (2289 szt.).

Reklama

Europejczycy nie mają sentymentów

Zaraz za podium wylądował Hyundai Tucson (2087 szt.), Toyota Corolla (1829 szt.) oraz Volkswagen T-Roc (1774 szt.) Warto zauważyć, że w pierwszej dziesiątce najchętniej wybieranych aut w grudniu ub. roku nie znalazł się ani jeden model ze znaczkiem Cupry albo Seata. Hiszpański crossover Arona uplasował się dopiero na 11. miejscu.

Zdjęcie MG ZS wyprzedziło Renault Clio i Dacię Sandero / MG Motors / materiały prasowe

Chińskie auta zdobędą Stary Kontynent?

Rzecz jasna MG ZS był jedynie najchętniej wybieranym modelem. Wspomniane marki tj. Volkswagen, Seat czy Renault sprzedały w ogólnym rozrachunku więcej samochodów. Liderem na hiszpańskim rynku, podobnie jak w Polsce, jest Toyota.

Zanim chińskie samochody zdobędą Stary Kontynent minie jeszcze kilka lat. Niemniej, jeżeli nowe samochody będą drożeć w takim tempie, jak robiły to przez ostatnie lata, kierowcy bez sentymentu zwrócą się ku tańszym konstrukcjom z Dalekiego Wschodu.

Zdjęcie Chińskie auta podbiją Stary Kontynent? Europejscy klienci zostaną bez wyboru / MG Motors / materiały prasowe

MG ZS - co to za auto ile kosztuje w Polsce?

MG ZS to crossover mierzący 4,3 metra długości, pozycjonowany w segmencie B, co plasuje go w kategorii Suzuki Vitary, Kii Stonic czy Dacii Duster. Samochód występuje z turbodoładowanym silnikiem 1.0 o mocy 111 KM oraz wolnossącą jednostką 1.5 o mocy 106 KM. Ceny tego modelu zaczynają się w Polsce od 79 800 zł.

Excite 1.5 ze skrzynią manualną - 79 800 zł

Exclusive 1.5 z przekładnią automatyczną - 86 200 zł

Exclusive 1.0 ze skrzynią manualną - 91 000 zł

Exclusive 1.0 z przekładnią automatyczną - 96 300 zł

Zdjęcie Ceny modelu MG ZS zaczynają się w Polsce od 79 800 zł / MG Motors / materiały prasowe