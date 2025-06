Skrzynię DSG ma tysiące aut. Trzeba uważać nie tylko na olej

Skrzynie dwusprzęgłowe są znane pod różnymi nazwami, choć najpopularniejsze przekładnie to DSG, czyli skrzynie, które znalazły się w wielu modelach koncernu Volkswagena. Na rynku istnieją jednak także przekładnie PDFK (Porsche) czy DCT (BMW). Niezależnie od producenta przekładnia dwusprzęgłowa to nie tylko komfort i szybkość zmiany przełożeń - w ich wypadku trzeba pamiętać o prawidłowej eksploatacji, odpowiednim stylu jazdy oraz wymianie oleju. To, jak długo wytrzyma skrzynia DSG (lub każda inna) zależy w dużej mierze od kierowcy.