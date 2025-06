Co to jest OBD2 w samochodzie?

Historia systemu diagnostyki pokładowej sięga lat osiemdziesiątych, kiedy amerykańscy regulatorzy uznali, że samo narzucenie producentom limitów emisji spalin to za mało. Potrzebna była ciągła kontrola, system monitorowania, który działałby przez całe życie pojazdu. Od 1988 roku każdy nowy samochód w Stanach Zjednoczonych musiał być wyposażony w elektroniczne systemy nadzorujące parametry emisji spalin. Te rozwiązania ewoluowały przez ponad dekadę, aż w 2001 roku narodził się zunifikowany standard OBD2, który dotarł również do Europy jako E-OBD.

Współczesne OBD2 to znacznie więcej niż system monitorowania emisji spalin. Przez standardowe 16-pinowe złącze diagnostyczne, ukryte zwykle pod deską rozdzielczą po stronie kierowcy, można uzyskać dostęp do praktycznie każdego elektronicznego systemu w samochodzie. To obejmuje nie tylko jednostkę napędową, ale również poduszki powietrzne, układy klimatyzacji, oświetlenie, systemy komfortu, a nawet zaawansowane moduły odpowiedzialne za multimedia i nawigację.